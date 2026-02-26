Azt hallottuk, hogy a Novorosszijszk elleni támadások hatással voltak bizonyos amerikai befektetésekre, amelyeket Kazahsztánon keresztül hajtanak végre. És azt is hallottuk a Külügyminisztériumtól, hogy tartózkodnunk kellene az amerikai érdekek elleni támadásoktól

– mondta Olga Sztefanisina ukrán nagykövet egy sajtótájékoztatón. Sztefanisina azzal folytatta, hogy az ügyben demarsot, vagyis hivatalos diplomáciai figyelmeztetést kaptak az amerikai külügyminisztériumtól.

A hír a háború negyedik évfordulóján látott napvilágot, miközben az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások eddig kevés jelét mutatták az áttörésnek. A tájékoztatás szerint november végén ukrán drónok mértek csapást a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjére, amely nemcsak orosz érdekeket, hanem egy kulcsfontosságú vezetéket is megrongált, ami jelentős visszaesést eredményezett a kazah olajexportban.

Az ukrán nagykövet szerint az Egyesült Államok nem arra szólította fel őket, hogy Kijev tartózkodjon az orosz katonai és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, hanem

ez konkrétan arra az esetre vonatkozott, amikor ott amerikai gazdasági érdek sérült [...] Tudomásul vettük

– mondta a nagykövet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a CNN-nek azt mondta, hogy azt szeretné, ha Donald Trump amerikai elnök az ő oldalunkon maradna.