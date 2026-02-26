A Trump-adminisztráció hivatalos diplomáciai figyelmeztetést küldött az ukrán kormánynak, mivel a tavalyi év végén, egy fekete-tengeri olajlétesítmény ellen végrehajtott ukrán csapás amerikai befektetéseket is érintett – írja a unian.ua a CNN cikkére hivatkozva.
Az Egyesült Államok hivatalos úton figyelmeztette Ukrajnát
Az Egyesült Államok hivatalos úton figyelmeztette Ukrajnát, miután a dróntámadásaikkal amerikai gazdasági érdeket sértettek. Az ügy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján került nyilvánosságra, miközben a béketárgyalások továbbra sem hoztak áttörést. Az ukrán nagykövet szerint Washington nem a katonai célpontok elleni csapásokat kifogásolta, hanem azt, hogy amerikai beruházások is érintettek voltak.
Azt hallottuk, hogy a Novorosszijszk elleni támadások hatással voltak bizonyos amerikai befektetésekre, amelyeket Kazahsztánon keresztül hajtanak végre. És azt is hallottuk a Külügyminisztériumtól, hogy tartózkodnunk kellene az amerikai érdekek elleni támadásoktól
– mondta Olga Sztefanisina ukrán nagykövet egy sajtótájékoztatón. Sztefanisina azzal folytatta, hogy az ügyben demarsot, vagyis hivatalos diplomáciai figyelmeztetést kaptak az amerikai külügyminisztériumtól.
A hír a háború negyedik évfordulóján látott napvilágot, miközben az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások eddig kevés jelét mutatták az áttörésnek. A tájékoztatás szerint november végén ukrán drónok mértek csapást a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjére, amely nemcsak orosz érdekeket, hanem egy kulcsfontosságú vezetéket is megrongált, ami jelentős visszaesést eredményezett a kazah olajexportban.
Az ukrán nagykövet szerint az Egyesült Államok nem arra szólította fel őket, hogy Kijev tartózkodjon az orosz katonai és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, hanem
ez konkrétan arra az esetre vonatkozott, amikor ott amerikai gazdasági érdek sérült [...] Tudomásul vettük
– mondta a nagykövet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a CNN-nek azt mondta, hogy azt szeretné, ha Donald Trump amerikai elnök az ő oldalunkon maradna.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt
Szerintük a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.
Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt
Titkos paktumról, háborús nyomásgyakorlásról és energiaügyi zsarolásról szólt a nap.
Állatokként bánnak honfitársaikkal az ukrán toborzók
Zelenszkij emberrablói a fegyverhasználattól sem riadnak vissza.
Végrehajtja Brüsszel és Kijev alkuját Magyar Péter
A magyar kormánynak most az ukrán olajembargót kell először áttörnie.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt
Szerintük a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.
Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt
Titkos paktumról, háborús nyomásgyakorlásról és energiaügyi zsarolásról szólt a nap.
Állatokként bánnak honfitársaikkal az ukrán toborzók
Zelenszkij emberrablói a fegyverhasználattól sem riadnak vissza.
Végrehajtja Brüsszel és Kijev alkuját Magyar Péter
A magyar kormánynak most az ukrán olajembargót kell először áttörnie.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!