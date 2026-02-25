UkrajnaSándor FegyirMárki-Zay Péterszobor

Ukrán kommunista költőnő szobrát avatták fel Hódmezővásárhelyen a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Márki-Zay Péter bizonyította ukránpártiságát.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2026. 02. 25. 22:28
Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márki-Zay Péter ismét tanúbizonyságot adott arról, hogy ő képes a legrosszabb döntéseket a legrosszabbkor meghozni. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor, amikor az ukránok éppen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel káoszt okozzanak, akkor éppen egy kommunista ukrán költő szobrát avatja fel az általa vezetett városban. Ráadásul az sem zavarta a bukott miniszterelnök-jelöltet, hogy mindezt éppen a kommunizmus áldozatainak emléknapján tette meg. Végül maga az avatás is egy az ukrán politika melletti kiállássá vált.

Tízezer dollárért állítottak szobrot annak az ukrán költőnek, akinek semmilyen köze nincs Magyarországhoz
Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát a polgármester Sándor Fegyir ukrán nagykövettel avatta fel egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban – írta a Délmagyar.

A 155 éve született Leszja Ukrajinka életrajzából kiderül, hogy több mint 20 kötetnyi művet alkotott, a századfordulón szoros kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, politikai nézete elsősorban a szociáldemokrácia, a feminizmus és az ukrán nemzeti függetlenség eszméit ötvözte. 

Ráadásul 1902-ben lefordította oroszról ukránra a Kommunista kiáltványt.

Az avatón Márki-Zay Péter elmondta, hogy a legutóbbi közgyűlésen ezzel kapcsolatban aggályainak adott hangot az ott lévő Fidesz–KDNP-s képviselő. Amikor Leszja Ukrajinka élt, akkor a kommunizmusnak még nem voltak áldozatai. Egészen más Lenin és Sztálin után kommunistának lenni, mint a költőnő élete alatt – vélekedett a polgármester, aki arra kérte a Mi Hazánk Mozgalom jelenlévő tagjait és a kormánypárti sajtó munkatársait, hogy ne csináljanak politikát az eseményből. 

Ezt azonban sem ő, sem a szoboravató többi megszólalója nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

Az avató további részleteit elolvashatják, az ott készült képeket és videókat pedig megtekinthetik ide kattintva a Délmagyar cikkében.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Az avatáson készült kép (Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu