Ukrán kommunista költőnő szobrát avatták fel Hódmezővásárhelyen a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Márki-Zay Péter ismét tanúbizonyságot adott arról, hogy ő képes a legrosszabb döntéseket a legrosszabbkor meghozni. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor, amikor az ukránok éppen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel káoszt okozzanak, akkor éppen egy kommunista ukrán költő szobrát avatja fel az általa vezetett városban. Ráadásul az sem zavarta a bukott miniszterelnök-jelöltet, hogy mindezt éppen a kommunizmus áldozatainak emléknapján tette meg. Végül maga az avatás is egy az ukrán politika melletti kiállássá vált.

Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát a polgármester Sándor Fegyir ukrán nagykövettel avatta fel egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban – írta a Délmagyar.

A 155 éve született Leszja Ukrajinka életrajzából kiderül, hogy több mint 20 kötetnyi művet alkotott, a századfordulón szoros kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, politikai nézete elsősorban a szociáldemokrácia, a feminizmus és az ukrán nemzeti függetlenség eszméit ötvözte.

Ráadásul 1902-ben lefordította oroszról ukránra a Kommunista kiáltványt.

Az avatón Márki-Zay Péter elmondta, hogy a legutóbbi közgyűlésen ezzel kapcsolatban aggályainak adott hangot az ott lévő Fidesz–KDNP-s képviselő. Amikor Leszja Ukrajinka élt, akkor a kommunizmusnak még nem voltak áldozatai. Egészen más Lenin és Sztálin után kommunistának lenni, mint a költőnő élete alatt – vélekedett a polgármester, aki arra kérte a Mi Hazánk Mozgalom jelenlévő tagjait és a kormánypárti sajtó munkatársait, hogy ne csináljanak politikát az eseményből.

Ezt azonban sem ő, sem a szoboravató többi megszólalója nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

