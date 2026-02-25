kényszersorozásukrajnafegyver

Állatokként bánnak honfitársaikkal az ukrán toborzók

A fegyverhasználattól sem riadnak vissza Zelenszkij emberrablói. A kényszersorozás végrehajtását a rendőrök is segítik, ha kell, akár fegyverrel.

Munkatársunktól
2026. 02. 25. 22:15
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Jól mutatja az ukrajnai kényszersorozás brutalitását, hogy egy ukrán rendőr a szolgálati fegyverét is elsütötte, amikor a toborzóknak igyekezett besegíteni. Az eset a Vinnicja régióbeli Kozjatin településen történt.

Ukrajnában egyre durvább eszközökkel folyik a kényszersorozás (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
A toborzók egy buszról szedték le áldozatukat, akit ketten a földre gyűrtek, a busz utasai azonban nem hagyták annyiban a dolgot, és nekimentek a toborzóknak. Ekkor az egyik rendőr több lövést is leadott a szolgálati fegyverével, hogy meghátrálásra késztesse az embereket.

Az Ukrajna északnyugati csücskében található Kovel településen egy férfi hiába próbált tiltakozni, a toborzók megragadták a vállait, és magukkal vitték.

Harkivban a toborzók úgy rángattak ki egy férfit egy épületből, hogy a karjainál és a lábainál fogva gyakorlatilag a talajon, illetve a lépcsőkön vonszolták végig, majd mint valami csomagot, egyszerűen behajították áldozatukat egy kisbuszba – írja az Origo.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

