Kényszersorozás: a földön rángatták az ukrán férfit Zelenszkij emberrablói

Ukrajna utcáit rendületlenül félelemben tartó toborzók újabb áldozatokra csaptak le. Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiányát embertelen eszközökkel igyekszik pótolni a kijevi vezetés, amire a TCK végrehajtói szolgálnak megfelelő eszközként. Kényszerítés, testi fenyítés, emberrablás, az eszközök tárháza végtelen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 12:32
TCK toborzó akcióban
TCK toborzó akcióban Forrás: AFP
Mára egyre nyilvánvalóbb, mennyire kétségbeesett Zelenszkij. Ukrajnában rögzített videók százai bizonyítják, milyen aljas módszereket alkalmaznak a TCK emberei céljuk elérése érdekében. 

Ukrán civilek ezreit kényszerítik a dicső szolgálatra
Ukrán civilek ezreit kényszerítik a dicső szolgálatra. Fotó:  AFP

A most napvilágra került videón egy gyanútlan férfira a nyílt utcán csaptak le a toborzók. Túlerőt alkalmazva, a sárban végigvonszolva erőszakolták be áldozatukat a kisbuszba, ami lehet, egyenesen a frontra szállítja az újonnan elfogott szerencsétlen járókelőt.

A következő felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot. 

A négy emberrabló láthatólag idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján.

Az alábbi videón egy másik szerencsétlenül járt civilt tuszkoltak be egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően valamelyik kiképzőközpont, majd a front lesz. „Újabb önkéntes” – írta keserűen a felvétel feltöltője a videó mellé. 

Az ukrán állampolgárokat érő atrocitások egyre gyakoribbá válnak, ami az utóbbi időben egyre hevesebb ellenállást váltott ki helyenként. A kérdés már csak az, mikor következik be az a gyújtópont, amikor Ukrajna teljes lakossága együttesen mondja azt, hogy: Elég volt!

Borítókép: TCK-toborzó akcióban (Fotó: AFP)

