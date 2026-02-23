Mára egyre nyilvánvalóbb, mennyire kétségbeesett Zelenszkij. Ukrajnában rögzített videók százai bizonyítják, milyen aljas módszereket alkalmaznak a TCK emberei céljuk elérése érdekében.
A most napvilágra került videón egy gyanútlan férfira a nyílt utcán csaptak le a toborzók. Túlerőt alkalmazva, a sárban végigvonszolva erőszakolták be áldozatukat a kisbuszba, ami lehet, egyenesen a frontra szállítja az újonnan elfogott szerencsétlen járókelőt.
A következő felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot.
A négy emberrabló láthatólag idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján.
Az alábbi videón egy másik szerencsétlenül járt civilt tuszkoltak be egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően valamelyik kiképzőközpont, majd a front lesz. „Újabb önkéntes” – írta keserűen a felvétel feltöltője a videó mellé.
Az ukrán állampolgárokat érő atrocitások egyre gyakoribbá válnak, ami az utóbbi időben egyre hevesebb ellenállást váltott ki helyenként. A kérdés már csak az, mikor következik be az a gyújtópont, amikor Ukrajna teljes lakossága együttesen mondja azt, hogy: Elég volt!
Borítókép: TCK-toborzó akcióban (Fotó: AFP)
