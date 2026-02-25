Bajnokok LigájaAtalantaDortmund

A Szoboszlaiékat egykor szomorító olaszok csodát tettek a BL-ben

Az Atalanta hazai pályán 4-1-re legyőzte a Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligájában, s 4-3-as összesítéssel bejutott a nyolcaddöntőbe. Az esélyesebb, két éve döntős németeket nagy csatában búcsúztatta a bergamói csapat, egyúttal kicsit megmentette az olaszok becsületét. Az Atalanta drámai végjátékban harcolta ki a továbbjutást, Rámi ben-Szebajni és a Dortmund magát végezte ki a lelkes és elszánt hazaiakkal szemben.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 25. 21:07
Scamacca és az Atalanta romba döntötte a Dortmundot
Scamacca és az Atalanta romba döntötte a Dortmundot Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába érkezett 2-0-s előnnyel a Borussia Dortmund, s ígérte edzője, Niko Kovac, hogy csapata nem játszik gól nélküli döntetlenre, felettébb passzív volt az első félidőben. Az Atalanta nekiesett német riválisának, amelyet többször hibára kényszerített. Már a szünetre „meccsnull” volt az állás.

Az Atalanta csatára, Gianluca Scamacca könnyűszerrel szerzett gólt
Az Atalanta csatára, Gianluca Scamacca könnyűszerrel szerzett gólt Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Komolyan gondolta az Atalanta

Kevesebb, mint öt perc alatt megfelezte a hátrányát a bergamói együttes. Baloldali begurítás után két dortmundi is tisztázhatott volna, ehelyett Ben-Szebajni saját csapattársa elől becsúszva elrúgta a labdát, pont Scamacca elé, aki hat méterről Kobel kapujába helyezett (1-0). 

Az olasz válogatott csatár 2024 tavaszán duplázott a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool ellen az Anfileden (0-3). Az Atalanta akkor óriási meglepetésre kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga elődöntőjébe, majd a trófeát is elhódította.  

Scamacca lekészítését követően a félidő derekán közel járt az összesített döntetlenhez Raffaele Palladino fölényben futballozó csapata. Zalewski ballábas lövésénél nagyot nyújtózva, bravúrral védett a németek svájci válogatott kapusa. Kisvártatva Carnesecchi mentette meg a góltól az Atalantát, leért Brandt közeli, a rövid sarokra tartó próbálkozására. 

Ismét Ben-Szebajni hibázott

A 45. percben, éppen a szünet előtt megszerezte a második találatát is az olasz együttes: Kobel középre öklözött ki egy beadást, Zappacosta azonnal tüzelt a tizenhatoson kívülről, középre tartó labdájába olyan szerencsétlenül ért bele Ben-Szebajni, hogy a kapusát becsapva gyakorlatilag öngólt szerzett (2-0). 

Rami ben-Szebajni (jobbra) volt az Atalanta elleni BL-meccs negatív főszereplője
Rami ben-Szebajni (jobbra) volt az Atalanta elleni BL-meccs negatív főszereplője Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Mindkét csapat közel járt a gólhoz a nyíltabb játékot hozó második félidő elején, a dortmundi Beier okos belsőzéssel a kapufát találta el. 

Az 57. percben megszerezte a harmadik gólját és összesítésben előnybe került az Atalanta. De Roon adott be remekül balról jobb lábbal, a kibújó Pasalic senkitől sem zavartatva fejelt a bal sarokba (3-0). 

Adeyemi is beállt a 2024-ben a BL-döntőbe bejutó vendégeknél, akiknek kockáztatniuk kellett. Sok időre nem volt szüksége a 24 éves szélsőnek, jobbról befelé cselezett, majd a tizenhatoson belülről ballal a jobb felső sarokba csavart (3-1). 

Az Atalanta továbbjutását eldöntő mozzanat: Rami ben-Szebajni fejbe sarkalta Krstovicsot
Az Atalanta továbbjutását eldöntő mozzanat: Rami ben-Szebajni fejbe sarkalta Krstovicot Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Drámai végjáték

Ezután sem a hosszabbításra várt a Dortmund, igyekezett döntésre vinni a dolgot. Végül magát végezte ki, mert kihagyta a helyzeteit, majd megajándékozta egy büntetővel a hazaiakat. 

Kobel eladott labdája után a Pasalic beadásánál fejelni készülő Krstovicot fejbe rúgta a gyalázatosan teljesítő Ben-Szebajni, akit második sárga lappal ki is állítottak. A 98. percben Szamardzsics ballal védhetetlenül rúgta a tizenegyest a bal felső sarokba (4-1). 

Az Atalanta három góllal győzött saját közönsége előtt, 4-3-as összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Az esélyesebb Borussia Dortmundot búcsúztatta a bergamói csapat, egyúttal kicsit megmentette az olaszok becsületét. 

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, mai visszavágók 

(zárójelben az első mérkőzés eredménye)

  • Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0), továbbjutott az Atalanta, 4-3-as összesítéssel
  • Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 21.00 (2-5)
  • PSG (francia)–Monaco (francia) 21.00 (3-2)
  • Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 21.00 (1-0)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu