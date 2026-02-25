A Szoboszlaiékat egykor szomorító olaszok csodát tettek a BL-ben

Hiába érkezett 2-0-s előnnyel a Borussia Dortmund, s ígérte edzője, Niko Kovac, hogy csapata nem játszik gól nélküli döntetlenre, felettébb passzív volt az első félidőben. Az Atalanta nekiesett német riválisának, amelyet többször hibára kényszerített. Már a szünetre „meccsnull” volt az állás.

Az Atalanta csatára, Gianluca Scamacca könnyűszerrel szerzett gólt Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Komolyan gondolta az Atalanta

Kevesebb, mint öt perc alatt megfelezte a hátrányát a bergamói együttes. Baloldali begurítás után két dortmundi is tisztázhatott volna, ehelyett Ben-Szebajni saját csapattársa elől becsúszva elrúgta a labdát, pont Scamacca elé, aki hat méterről Kobel kapujába helyezett (1-0).

Az olasz válogatott csatár 2024 tavaszán duplázott a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool ellen az Anfileden (0-3). Az Atalanta akkor óriási meglepetésre kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga elődöntőjébe, majd a trófeát is elhódította.

Scamacca lekészítését követően a félidő derekán közel járt az összesített döntetlenhez Raffaele Palladino fölényben futballozó csapata. Zalewski ballábas lövésénél nagyot nyújtózva, bravúrral védett a németek svájci válogatott kapusa. Kisvártatva Carnesecchi mentette meg a góltól az Atalantát, leért Brandt közeli, a rövid sarokra tartó próbálkozására.