Mindig van lejjebb: az olasz futball már csak a csodában bízhat

Azok az idők már elmúltak, amikor a Serie A volt a világ legerősebb bajnoksága, de az olasz futball kedvelői három éve az újbóli felemelkedésben bíztak: 2023-ban az Inter döntőt, az AC Milan elődöntőt, a Napoli negyeddöntőt játszott a BL-ben. Idén viszont immár csodára lenne szükség ahhoz, hogy a nyolcaddöntőben legyen olasz klub: az Inter kiesett norvég riválisával szemben, a Juventus három-, az Atalanta kétgólos hátrányból várja a szerda esti visszavágót.

A Juventus nagyon sima vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában, az olasz klubnak ebben a BL-párharcban csodára lenne szüksége. Fotó: AFP/Yasin Akgul

Az utóbbi idényekben az már nem ritka, hogy a BL negyeddöntőit olasz klub nélkül rendezik, a legutóbbi öt kiírásból háromszor ez volt a helyzet, arra viszont még sosem volt példa a Bajnokok Ligája történetében, hogy a legjobb tizenhat közé se jusson olasz csapat.

Olasz mélypont, csupa vereség

Most a Napoli el sem jutott a kieséses fázisig, de amelyik olasz klubnak az még sikerült, annak a szereplésében sem volt sok köszönet: eddig négy meccsen négy vereség a mérleg. A tavalyi döntős Intert oda-vissza legyőzte a norvég Bodö/Glimt, a Juventus és az Atalanta még javíthat, de előbbi helyzete szinte kilátástalan Sallai Rolandék ellen az idegenbeli 5-2-es zakó után, s az Atalanta fordítása sem látszik valószínűnek a dortmundi 2-0-s vereség fényében.