Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Medvegyevnukleáris fenyegetésPárizsLondon

Medvegyev atomcsapással fenyegette Franciaországot és az Egyesült Királyságot

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kijelentette: Oroszország nukleáris csapásokat indíthat Franciaország és az Egyesült Királyság ellen, ha ezek az országok atomfegyvereket vagy ahhoz kapcsolódó technológiát biztosítanak Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 18:54
Ditrij Medvegyev (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dmitrij Medvegyev atomcsapással fenyegetett, egy Telegram-bejegyzésben azt írta: „Nem lehet kétség afelől, hogy ilyen körülmények között Oroszországnak minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaznia kellene, beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is az Ukrajnában található, országunkra fenyegetést jelentő célpontok ellen.”

Medvegyev atomcsapással fenyegeti Franciaországot és az Egyesült Királyságot (Fotó: AFP)
Medvegyev atomcsapással fenyegeti Franciaországot és az Egyesült Királyságot   (Fotó: AFP)

Hozzátette: 

a csapások a fegyvereket szállító országokat is érinthetnék, amennyiben azok „bűnrészessé válnak az Oroszország elleni nukleáris konfliktusban”. Ezt az orosz katonai doktrína szerinti „arányos válasznak” nevezte.

Állítása szerint egy ilyen fegyverszállítás sértené a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést (NPT), és „alapjaiban megváltoztatná a helyzetet”, mivel ez szerinte egyenértékű lenne azzal, mintha közvetlenül adnának át atomfegyvereket egy háborúban álló országnak – írja a Brussels Signal.

„Egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy ebben az esetben Oroszországnak minden fegyvert – beleértve a nem stratégiai nukleáris eszközöket is – be kellene vetnie az Ukrajnában található, országunkat fenyegető célpontok ellen” – ismételte meg.

A figyelmeztetés alapját az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) aznap közzétett jelentése adja. Az SVR azt állította, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország nukleáris robbanófejeket vagy azok alkatrészeit készül Ukrajnának szállítani, köztük egy kompakt francia fejlesztésű eszközt, amelyet tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákhoz terveztek.

A jelentés szerint mindezzel Kijev tárgyalási pozícióját kívánják erősíteni, hogy Ukrajna „kedvezőbb feltételeket” érhessen el a harcok lezárásakor. A fegyvereket állítólag ukrán fejlesztésként tüntetnék fel a nemzetközi ellenőrzés elkerülése érdekében.

Az SVR a tervet a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte, különösen az NPT vonatkozásában, és Londont, illetve Párizst a globális non-proliferációs rendszer kockáztatásával vádolta.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az SVR állításait „potenciálisan rendkívül veszélyesnek” minősítette, és közölte: ezek hatással lehetnek a jövőbeli tárgyalásokra. Peszkov parlamenti vizsgálatokat sürgetett az Egyesült Királyságban és Franciaországban.

Ugyanezen a napon Vlagyimir Putyin is hasonló hangvételű kijelentéseket tett a haza védőinek napja alkalmából. Azt mondta: „Az ellenség nem habozik bármilyen eszközt bevetni. Már a médiában is szó esik arról, hogy megpróbálnak vagy szándékoznak valamilyen nukleáris elemet is alkalmazni. Valószínűleg értik, ennek mi lehet a vége.”

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu