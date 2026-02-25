Medvegyev atomcsapással fenyegette Franciaországot és az Egyesült Királyságot

Hozzátette:

a csapások a fegyvereket szállító országokat is érinthetnék, amennyiben azok „bűnrészessé válnak az Oroszország elleni nukleáris konfliktusban”. Ezt az orosz katonai doktrína szerinti „arányos válasznak” nevezte.

Állítása szerint egy ilyen fegyverszállítás sértené a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést (NPT), és „alapjaiban megváltoztatná a helyzetet”, mivel ez szerinte egyenértékű lenne azzal, mintha közvetlenül adnának át atomfegyvereket egy háborúban álló országnak – írja a Brussels Signal.

Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia’s Security Council, stated that Russia could launch nuclear strikes on France and the UK if they provide Ukraine with nuclear weapons or related technology. https://t.co/o6vsg9dcST — Brussels Signal (@brusselssignal) February 24, 2026

„Egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy ebben az esetben Oroszországnak minden fegyvert – beleértve a nem stratégiai nukleáris eszközöket is – be kellene vetnie az Ukrajnában található, országunkat fenyegető célpontok ellen” – ismételte meg.

A figyelmeztetés alapját az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) aznap közzétett jelentése adja. Az SVR azt állította, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország nukleáris robbanófejeket vagy azok alkatrészeit készül Ukrajnának szállítani, köztük egy kompakt francia fejlesztésű eszközt, amelyet tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákhoz terveztek.

A jelentés szerint mindezzel Kijev tárgyalási pozícióját kívánják erősíteni, hogy Ukrajna „kedvezőbb feltételeket” érhessen el a harcok lezárásakor. A fegyvereket állítólag ukrán fejlesztésként tüntetnék fel a nemzetközi ellenőrzés elkerülése érdekében.