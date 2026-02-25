Az SZVR szerint a britek és a franciák „tudatában vannak annak, hogy terveik súlyos nemzetközi jogsértést jelentenek, elsősorban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megsértését, és a globális atomsorompó-rendszer összeomlásának kockázatával járnak”, ezért azt a látszatot próbálják kelteni, „hogy Kijev nukleáris fegyverének megjelenése saját fejlesztésének eredménye”.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot, a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik. Az SZVR tudni véli, hogy „Berlin bölcsen elutasította a részvételt ebben a veszélyes kalandban”.