„London és Párizs arra készül, hogy atomfegyverrel lássa el Ukrajnát”

Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát – állította egy keddi közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 4:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
„London és Párizs aktívan azon dolgozik, hogy Kijevet ilyen fegyverekkel és hozzájuk szükséges szállítóeszközökkel lássa el. Európai összetevők, berendezések és technológiák Ukrajnának való titkos átadásáról van szó ezen a területen. Lehetséges változatként a francia TN75-ös kisméretű robbanótöltet átadását fontolgatják, amely az M51.1 tengeralattjárók ballisztikus rakétájához való” – olvasható a tájékoztatásban.

Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Dmitrij Peszkov kijelentette, az orosz fél ezt szem előtt fogja tartani a folyamatban lévő tárgyalások során (Fotó: AFP)

Az SZVR szerint a britek és a franciák „tudatában vannak annak, hogy terveik súlyos nemzetközi jogsértést jelentenek, elsősorban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megsértését, és a globális atomsorompó-rendszer összeomlásának kockázatával járnak”, ezért azt a látszatot próbálják kelteni, „hogy Kijev nukleáris fegyverének megjelenése saját fejlesztésének eredménye”.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot, a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik. Az SZVR tudni véli, hogy „Berlin bölcsen elutasította a részvételt ebben a veszélyes kalandban”.

A SZVR közleményéhez kapcsolódva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy ezt „a potenciálisan rendkívül veszélyes információt” az orosz fél szem előtt fogja tartani a folyamatban lévő tárgyalások során. Az orosz hírszerzés által nyilvánosságra hozott állítólagos terv Peszkov szerint kirívóan megsérti a nemzetközi jog minden normáját és elvét.

A Szövetségi Tanács (az orosz parlament felsőháza) a honlapján közzétett nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy az orosz nukleáris doktrína szerint „a nem atomhatalom által, de atomhatalom támogatásával elkövetett agresszió közös támadásnak minősül”, és hogy a brit és francia hatóságok „felelőtlen összeesküvése a demokratikus intézmények megkerülésével katasztrófát okozhat”.

Az ilyen tervek megvalósítása a konfliktus hirtelen eszkalációjához vezet, közvetlen veszélyt jelent országunk biztonságára, valamint az egész európai régióra

 – hangzott a dokumentum.

A felsőház felkérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) és a Nukleáris Fegyverek Elterjedésének Megakadályozásáról szóló Szerződés Felülvizsgálati Konferenciáját, hogy mandátumának megfelelően vizsgálja ki London és Párizs szándékait.

„Az Oroszországi Föderáció szenátoraiban rendkívüli aggodalmat kelt Nagy-Britannia és Franciaország azon szándéka, hogy nukleáris robbanószerkezeteket szállítsanak Ukrajnába. (...) Ezzel kapcsolatban felszólítjuk kollégáinkat, a brit alsó- és felsőház tagjait, valamint a francia nemzetgyűlés képviselőit és a szenátus tagjait, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek megfelelő parlamenti vizsgálatot”– állt a felhívásban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer (Fotó: AFP)

