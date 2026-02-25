Magyar Pétermagyarországorbán viktor

Végrehajtja Brüsszel és Kijev alkuját Magyar Péter

Miközben a magyar kormány a béke és a családok biztonsága mellett áll ki, a baloldal új reménysége, a Tisza Párt vezetője máris eladta Magyarország érdekeit a háborúpárti elitnek. Kijevben a harcok folytatásáról döntöttek, Münchenben pedig megköttetett a paktum: Brüsszel és az ukrán vezetés Magyar Pétert támogatja a választásokon, cserébe Magyarország háborúba sodrásáért és az olcsó orosz energia feladásáért.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 19:54
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Sorsdöntő napok várnak Magyarországra. Miközben a magyar emberek a biztonságra és a rezsicsökkentés megvédésére vágynak, a nemzetközi színtéren és a brüsszeli folyosókon olyan döntések születnek, amelyek alapjaiban fenyegetik az ország szuverenitását, Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanis a Brüsszel és Kijev által diktált irányvonalat követi.

Magyar Péter a Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor
Magyar Péter Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel – mondta ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

Folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk

– mutatott rá a kormányfő.

A képlet egyszerű, de annál riasztóbb: a nyugati háborúpárti elit és a kijevi vezetés megegyezett Magyar Péterrel. A cél nem más, mint a nemzeti kormány elmozdítása, hogy helyére egy olyan bábkormány kerüljön, amely gondolkodás nélkül teljesíti a „háborús héják” minden parancsát.

A héten Kijevben gyűltek össze a háborúpárti európai vezetők Ursula von der Leyennel az élen, hogy Volodimir Zelenszkijjel karöltve hitet tegyenek a vérontás folytatása mellett. A döntés megszületett: nincs tűzszünet, nincs béke, csak további fegyverszállítások és az eszkaláció fokozása.

Igen, ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére

– emelte ki Orbán Viktor.

A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság és a szállítások leállítása nem véletlen technikai hiba, hanem politikai zsarolás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találóan fogalmazott: az Európai Bizottság ma már inkább „Ukrajna Bizottságként” működik, a magyar érdekek képviselete helyett Kijev óhajait lesi. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta: Kijev és Brüsszel tudatosan olyan döntéseket hoz, amelyek veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát, hogy ezzel a kampányhajrában politikai instabilitást teremtsenek, megágyazva a Tisza Párt hatalomátvételének.

Magyar Péter nemrég Münchenben mutatta meg igazi arcát, ahol a biztonságpolitikai konferencia kulisszái mögött egyértelművé tette hűségét a háborús táborhoz. A Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekekért ment tárgyalni, hanem instrukciókért. Találkozott Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnökkel, aki az európai héják egyik leghangosabb vezére, és Friedrich Merz német kancellárral is, aki a sorkatonaság visszaállítását és a fegyverkezést szorgalmazza.

A fotók és a beszámolók tanúsága szerint Magyar Péter büszkén feszített azok társaságában, akik Európát lángba borítanák.

A találkozók sorozata nem pusztán udvariassági vizit volt. A Münchenben megköttetett paktum lényege vérfagyasztó: Brüsszel és Kijev minden eszközzel – pénzzel, politikai nyomással, az energiafegyver bevetésével – támogatja Magyar Pétert a közelgő választásokon. Cserébe a Tisza Párt elnöke vállalta, hogy hatalomra kerülése esetén Magyarországot is bevonja a háborús erőfeszítésekbe, feladja a békepárti álláspontot, és lemond az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetve a rezsicsökkentésnek.

A mi nemzeti kormányunk nemet mond, szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza-kormányt, amely igent mond. Erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban

– mondta a miniszterelnök.

Ez a választás tétje. Ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor a nemzeti kormány, ha változtatunk és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt. Én javaslom, hogy szavazzunk a biztonságra

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Borítókép: Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

