Sorsdöntő napok várnak Magyarországra. Miközben a magyar emberek a biztonságra és a rezsicsökkentés megvédésére vágynak, a nemzetközi színtéren és a brüsszeli folyosókon olyan döntések születnek, amelyek alapjaiban fenyegetik az ország szuverenitását, Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanis a Brüsszel és Kijev által diktált irányvonalat követi.

Magyar Péter Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel – mondta ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

Folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk

– mutatott rá a kormányfő.

A képlet egyszerű, de annál riasztóbb: a nyugati háborúpárti elit és a kijevi vezetés megegyezett Magyar Péterrel. A cél nem más, mint a nemzeti kormány elmozdítása, hogy helyére egy olyan bábkormány kerüljön, amely gondolkodás nélkül teljesíti a „háborús héják” minden parancsát.