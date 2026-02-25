Magyar Péter jelöltje megpróbálta eltitkolni, hogy luxusutazásokat szervez, de lebukott

„Eltitkolta a hivatalos életrajzában: Magyar Péter komáromi jelöltje exkluzív egyiptomi utakat szervez” – írja az Ellenpont.

Árvay Nikolett egy exkluzív utakat kínáló utazási iroda oldalán bukkant fel Forrás: Azur Dreams

A portál szerint a Tisza Párt Komárom-Esztergom vármegyei jelöltje, Árvay Nikolett a kampányban ügyvédként mutatkozik be, azonban nem szerepelteti hivatalos életrajzában, hogy egy egyiptomi luxusutakat kínáló turisztikai tevékenységben is érintett.

Magas árkategóriájú egyiptomi programok

Az Ellenpont állítása szerint a jelölt neve és elérhetősége egy utazási iroda felületein is feltűnik, ahol exkluzív, magas árkategóriájú egyiptomi programokat hirdetnek. A cikk képernyőfotókra hivatkozva azt írja: Árvay kapcsolattartóként jelenik meg az oldalon, valamint közösségi médiás tartalmak és promóciós anyagok is utalnak a közel-keleti utak szervezésére.

Forrás: Instagram/Várlak Tata

A portál szerint ez a tevékenység nem egyszeri szereplés, hanem tudatos üzleti jelenlét.

A lap azt is felidézi, hogy a jelölt korábban már próbálkozott turisztikai vállalkozással, amely azonban nem bizonyult tartósan sikeresnek.

2019 és 2020 között ugyanis résztulajdonosa volt a jelenleg felszámolás alatt lévő International Business Services Kft.-nek. A komáromi székhelyű, 2012-ben alapított vállalkozás többek között szálláshely-szolgáltatással, ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével, illetve munkaközvetítéssel foglalkozott.

A cégadatbázis szerint a végrehajtók 2019 novemberében zárolták a céges részesedéseit.

Az intézkedés okáról nincs információ, de jellemzően tartozás, adóvégrehajtás vagy banki követelés szokott az ilyen esetek háttérében meghúzódni. Magyar Péter jelöltje így vélhetően komolyabb adósságot halmozott fel, és azért fagyasztották be a vagyonát, hogy szükség esetén innen tudják kielégíteni a követeléseket. Egy hónappal később egyébként feloldották a büntetést.

Árvay Nikolett céges vonalon továbbra sem tudott elszakadni a vendéglátóipartól. Tavaly január óta ugyanis felügyelőbizottsági tag az önkormányzati tulajdonban lévő Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft.-nél.