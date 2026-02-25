háborúRuszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz nem tartja veszélyesnek a háborút, mégis berántana mindenkit

Magyar Péter szakértője ismét bagatellizálja a veszélyt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 16:11
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a háború nem veszélyes. A Tisza szerint itt csak valami „hülye háború” van, amitől „nem kell félni” – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: a háborúban kilencezer ember meghal vagy megnyomorodik hetente.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az angol és a francia katonák már arról beszélnek, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet szüleink, nagyszüleink szenvedtek el. Azt mondják, áldozatokat kell hoznunk, és arra is fel kell készülnünk, hogy elveszítjük a gyerekeinket – idézte fel a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

és akkor jön Romulusz, és közli, hogy nincs itt semmi látnivaló, a háború nem veszélyes.

Ha nem veszélyes, akkor mehetnek is a magyar katonák, ugye, Romulusz? – tette fel a kérdést.

A Tisza egyezséget kötött Kijevvel és Brüsszellel. Pénzt, fegyvert és katonákat is küldenének az ukrán frontra – figyelmeztetett Menczer Tamás. Majd Magyar Péter katonai szakértőjét idézve hozzátette: „berántanának mindenkit”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

Hír és hírérték a ballib médiában

Bayer Zsolt avatarja

Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu