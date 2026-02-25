Ruszin-Szendi Romulusz nem tartja veszélyesnek a háborút, mégis berántana mindenkit

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a háború nem veszélyes. A Tisza szerint itt csak valami „hülye háború” van, amitől „nem kell félni” – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: a háborúban kilencezer ember meghal vagy megnyomorodik hetente.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az angol és a francia katonák már arról beszélnek, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet szüleink, nagyszüleink szenvedtek el. Azt mondják, áldozatokat kell hoznunk, és arra is fel kell készülnünk, hogy elveszítjük a gyerekeinket – idézte fel a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

és akkor jön Romulusz, és közli, hogy nincs itt semmi látnivaló, a háború nem veszélyes.

Ha nem veszélyes, akkor mehetnek is a magyar katonák, ugye, Romulusz? – tette fel a kérdést.

A Tisza egyezséget kötött Kijevvel és Brüsszellel. Pénzt, fegyvert és katonákat is küldenének az ukrán frontra – figyelmeztetett Menczer Tamás. Majd Magyar Péter katonai szakértőjét idézve hozzátette: „berántanának mindenkit”.