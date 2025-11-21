Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Magyar Péter megint megpróbálta, de Ruszin-Szendi Romulusz mondatait nem tudja eltüntetni

A Tisza-vezér a hazugságaival már körbehaknizta az országot, de úgy néz ki, még mindig nem tud leállni. Ezúttal a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatban próbálta megvezetni a követőit, de erőtlen és átlátszó próbálkozását hamar a helyére tették.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 13:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter azt állítja, hogy csak a kormánypártok beszélnek a sorkatonaság visszaállításáról, a Tisza Párt sohasem – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

A Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy ezzel a Tisza Párt elnöke megvezette a közönségét, hiszen bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz folyamatosan a sorkatonaság visszaállításáról beszél.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az, hogy Magyar Péter embere a sorkötelezettség visszaállítását lebegteti, már senkinek nem lehet újdonság, hiszen a Tisza Párt elnökének állításával szemben Ruszin-Szendi Romulusz hónapok óta erről beszél a médiában.

Lapunk már többször beszámolt róla, hogy magyar fiatalok életével játszana a Tisza Párt fegyvermániás embere. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal „berántanak”.

Ruszin Szendi-Romulusz rendszeresen emlékeztet mindenkit interjúiban, hogy a sorkötelezettséget nem megszüntették, csak felfüggesztették, valamint, hogy az embereknek nemcsak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak. 

Mindemellett azt is bejelentette, hogy rengeteg előnye van annak, ha minél több ember kipróbálja magát a „mundérban”. Azt sem mulasztotta el megpendíteni, hogy Magyarország „hasznot húzhat” a háborúból.

A Tisza Párt politikusának kijelentései miatt online petíció is indult, hogy Magyar Péterék akaratával szemben egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, nem ez volt az első alkalom, amikor Magyar Péter igyekezett megtéveszteni a követőit. A Tisza Párt elnöke eddig sem az igazmondásáról volt híres, de ahogy közeledik a választás, új szintre emelte a valóság elferdítését. Ezzel kezd körvonalazódni a Tisza stratégiája: senki nem nyilatkozhat a pártból, nehogy kiderüljön az igazság – ahogyan az korábban már többször is megtörtént –, csak Magyar Péter szólalhat meg nyilvánosan, hogy a valóságot elkerülő beszédeivel félrevezethesse a magyarokat, és ne derüljön ki, mit is akar valójában elérni a Tisza.

Azok után, hogy lebuktak a Tisza-adóval, amivel megsarcolnák a magyar családokat, azután, hogy kiderült, megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a rezsicsökkentést, illetve azt követően, hogy még a szimpatizánsaik adatait is átjátszották Ukrajnának, Magyar Péter most

hitelességének utolsó morzsáit is sikeresen elpusztította egy olyan hazugsággal, aminek a felderítésébe még csak nagyobb energiát sem kell fektetni.

 


Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

