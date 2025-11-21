Magyar Péter megint megpróbálta, de Ruszin-Szendi Romulusz mondatait nem tudja eltüntetni

Magyar Péter azt állítja, hogy csak a kormánypártok beszélnek a sorkatonaság visszaállításáról, a Tisza Párt sohasem – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy ezzel a Tisza Párt elnöke megvezette a közönségét, hiszen bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz folyamatosan a sorkatonaság visszaállításáról beszél.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az, hogy Magyar Péter embere a sorkötelezettség visszaállítását lebegteti, már senkinek nem lehet újdonság, hiszen a Tisza Párt elnökének állításával szemben Ruszin-Szendi Romulusz hónapok óta erről beszél a médiában.

Lapunk már többször beszámolt róla, hogy magyar fiatalok életével játszana a Tisza Párt fegyvermániás embere. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal „berántanak”.

Ruszin Szendi-Romulusz rendszeresen emlékeztet mindenkit interjúiban, hogy a sorkötelezettséget nem megszüntették, csak felfüggesztették, valamint, hogy az embereknek nemcsak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak.

Mindemellett azt is bejelentette, hogy rengeteg előnye van annak, ha minél több ember kipróbálja magát a „mundérban”. Azt sem mulasztotta el megpendíteni, hogy Magyarország „hasznot húzhat” a háborúból.

A Tisza Párt politikusának kijelentései miatt online petíció is indult, hogy Magyar Péterék akaratával szemben egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, nem ez volt az első alkalom, amikor Magyar Péter igyekezett megtéveszteni a követőit. A Tisza Párt elnöke eddig sem az igazmondásáról volt híres, de ahogy közeledik a választás, új szintre emelte a valóság elferdítését. Ezzel kezd körvonalazódni a Tisza stratégiája: senki nem nyilatkozhat a pártból, nehogy kiderüljön az igazság – ahogyan az korábban már többször is megtörtént –, csak Magyar Péter szólalhat meg nyilvánosan, hogy a valóságot elkerülő beszédeivel félrevezethesse a magyarokat, és ne derüljön ki, mit is akar valójában elérni a Tisza.