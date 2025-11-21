Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Horváth ZoltánTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter, szokásához híven, hazudott, majd lebukott

Noha Magyar Péter azt ígérte korábban, hogy nem fog össze a többi baloldali párttal, a Tisza jelöltaspiránsi listájának közzététele óta napnál világosabb, hogy ez nem igaz, hiszen a jelölt-jelöltek között éppen a baloldaliak képviseltetik magukat a legnagyobb számban. Most egy momentumos politikus neve bukkant fel az aspiránsok között.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 6:56
„Csak a szokásos: Magyar Péter hazudik, aztán lebukik” – hívta fel a figyelmet Németh Balázs a közösségi oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője emlékeztetett: a pártelnök azt ígérte, hogy a Tisza nem áll össze a baloldali pártokkal. 

Forrás: Facebook/Németh Balázs

Ehhez képest kiderült, hogy Horváth Zoltán, a Tisza Párt XV. kerületi jelölt-jelöltje nemcsak „sima” aktivistája volt a Momentum Mozgalomnak, hanem párttag is – mutatott rá Németh Balázs.

Persze nem az a baj, hogy vannak momentumosok az országban. Bár kétségkívül fura, hogy vannak, akik a külföldi érdekeket akarják képviselni

– jegyezte meg a szóvivő. Hozzátette: az viszont baj, ha valaki momentumos, tehát:

  • támogatja a liberális bevándorláspolitikát,
  • támogatja Brüsszel háborús intézkedéseit és
  • támogatja a pride-ot.

De főleg az a baj, hogy mindezeket el akarja titkolni a választók elől

– hangsúlyozta Németh Balázs.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Magyar Péter jelöltaspiráns-listáján baloldali és liberális jelöltek szerepelnek. Köztük tehát az a Horváth Zoltán is, aki tavaly még a Momentumban politizált. „Vagyis már bő két éve zajlott a háború, ám Horváth Zoltán egyszer sem tiltakozott a Momentum háborús politikája ellen” – mutatott rá a szóvivő.

Vajon lesz legalább egy liberális portál, amelyik meg meri kérdezni Magyar Pétert, miért hazudott arról, hogy nincsenek baloldali pártok politikusai a jelöltek között? Vagy azt, hogy meddig maradhat Horváth Zoltán Tisza-jelölt? 

– tette fel a kérdéseket Németh Balázs.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Bayer Zsolt
Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

