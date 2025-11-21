Magyar Péter, szokásához híven, hazudott, majd lebukott

„Csak a szokásos: Magyar Péter hazudik, aztán lebukik” – hívta fel a figyelmet Németh Balázs a közösségi oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője emlékeztetett: a pártelnök azt ígérte, hogy a Tisza nem áll össze a baloldali pártokkal.

Forrás: Facebook/Németh Balázs

Ehhez képest kiderült, hogy Horváth Zoltán, a Tisza Párt XV. kerületi jelölt-jelöltje nemcsak „sima” aktivistája volt a Momentum Mozgalomnak, hanem párttag is – mutatott rá Németh Balázs.

Persze nem az a baj, hogy vannak momentumosok az országban. Bár kétségkívül fura, hogy vannak, akik a külföldi érdekeket akarják képviselni

– jegyezte meg a szóvivő. Hozzátette: az viszont baj, ha valaki momentumos, tehát:

támogatja a liberális bevándorláspolitikát,

támogatja Brüsszel háborús intézkedéseit és

támogatja a pride-ot.

De főleg az a baj, hogy mindezeket el akarja titkolni a választók elől

– hangsúlyozta Németh Balázs.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Magyar Péter jelöltaspiráns-listáján baloldali és liberális jelöltek szerepelnek. Köztük tehát az a Horváth Zoltán is, aki tavaly még a Momentumban politizált. „Vagyis már bő két éve zajlott a háború, ám Horváth Zoltán egyszer sem tiltakozott a Momentum háborús politikája ellen” – mutatott rá a szóvivő.

Vajon lesz legalább egy liberális portál, amelyik meg meri kérdezni Magyar Pétert, miért hazudott arról, hogy nincsenek baloldali pártok politikusai a jelöltek között? Vagy azt, hogy meddig maradhat Horváth Zoltán Tisza-jelölt?

– tette fel a kérdéseket Németh Balázs.