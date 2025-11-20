Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar PéterTisza Pártigazság

Egy egyszerű kérdés is összezavarta Magyar Pétert, véletlenül elmondta az igazat

Szétesett a Tisza vezérének a jól felépített ömlengős beszéde.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 17:00
A Tisza Párt elnöke szokásához híven színes körmondatokban igyekezett meggyőzni hallgatóságát az éppen aktuális hazugságáról. Ez egy ideig jól is ment neki, de egy keresztkérdés mindent tönkretett. Kiderült, hogy a pátoszos szöveg mögött ott van a szomorú és rideg tiszás valóság: a baloldali párt emberei nem önállóak, mert nem is lehetnek azok.

Tisza, Magyar Péter, adó Facebook
Fotó: Facebook

Bábu vagy

– üzente Kocsis Máté Magyar Péternek, és a tiszás jelölteknek a baloldali pártvezér megzavart megnyilvánulása után. A Tisza Párt elnökének újabb elszólásáról a Fidesz frakcióvezetője egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

A videóban Magyar Péter azt ecseteli, hogy olyan képviselőjelölteket kerestek, akik nem „szavazógombok”, hanem kiállnak a körzetük érdekeiért. Az egyik kérdező azonban olyat tett, amire a baloldali pártelnök egyetlen fórumán sem számít: feltett egy releváns kérdést. A kérdező ugyanis arra volt kíváncsi, hogy ezek a képviselőjelöltek szavazhatnak-e a saját belátásuk szerint. Ekkor azonban Magyar Péter kizökkent és bevallotta az igazat: 

Olyan a világon nincs, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy akar.

Ezzel a Tisza Párt elnöke lényegében elismerte, hogy az egész pártot kézivezérlik, mindenkinek a központi érdek szerint kell szavaznia. Mindez azt jelenti, hogy a képviselőjelöltjei éppen úgy nem dönthetnek semmiről, mint ahogy maga a pártelnök sem, hiszen neki is végre kell hajtania brüsszeli főnökei akaratát.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Dr. Vass

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

