Egy egyszerű kérdés is összezavarta Magyar Pétert, véletlenül elmondta az igazat

A Tisza Párt elnöke szokásához híven színes körmondatokban igyekezett meggyőzni hallgatóságát az éppen aktuális hazugságáról. Ez egy ideig jól is ment neki, de egy keresztkérdés mindent tönkretett. Kiderült, hogy a pátoszos szöveg mögött ott van a szomorú és rideg tiszás valóság: a baloldali párt emberei nem önállóak, mert nem is lehetnek azok.

Fotó: Facebook

Bábu vagy

– üzente Kocsis Máté Magyar Péternek, és a tiszás jelölteknek a baloldali pártvezér megzavart megnyilvánulása után. A Tisza Párt elnökének újabb elszólásáról a Fidesz frakcióvezetője egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

A videóban Magyar Péter azt ecseteli, hogy olyan képviselőjelölteket kerestek, akik nem „szavazógombok”, hanem kiállnak a körzetük érdekeiért. Az egyik kérdező azonban olyat tett, amire a baloldali pártelnök egyetlen fórumán sem számít: feltett egy releváns kérdést. A kérdező ugyanis arra volt kíváncsi, hogy ezek a képviselőjelöltek szavazhatnak-e a saját belátásuk szerint. Ekkor azonban Magyar Péter kizökkent és bevallotta az igazat:

Olyan a világon nincs, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy akar.

Ezzel a Tisza Párt elnöke lényegében elismerte, hogy az egész pártot kézivezérlik, mindenkinek a központi érdek szerint kell szavaznia. Mindez azt jelenti, hogy a képviselőjelöltjei éppen úgy nem dönthetnek semmiről, mint ahogy maga a pártelnök sem, hiszen neki is végre kell hajtania brüsszeli főnökei akaratát.