Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

tapasztalatLázár JánosTisza PártMagyar Péter

Lázár János: Azt mondani, hogy minden sz…r, nagyon könnyű!

Arról azonban nem beszélnek, hogyan lehetne jobb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 15:08
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Nagyon szeretnék majd a tiszás jelöltekkel beszélni, akik most le vannak tiltva, hogy megszólaljanak szegények – jelentette ki Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán rámutatott: neki 30 éves tapasztalata van, és kíváncsi, hogy nekik mi az újításuk ehhez képest, vagy hogy kell csinálni. – Nagyon szeretnék majd kérdéseket feltenni nekik, hogy milyen lesz a kormányzás – tette hozzá.

Bonyhád, 2025. október 22. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én. MTI/Kiss Dániel
Fotó: MTI/Kiss Dániel

Mert azt mondani, hogy minden sz…r, nagyon könnyű. De nem az az igazi mondás, hogy minden sz…r. Az igazi mondás az, hogy nem így kell csinálni, most megmondom, hogyan lesz jobb

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: olyan általános dumákat, amik a Facebookon meg a szórólapon vannak, mindenki tud.


Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
