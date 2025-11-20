Lázár János: Azt mondani, hogy minden sz…r, nagyon könnyű!

– Nagyon szeretnék majd a tiszás jelöltekkel beszélni, akik most le vannak tiltva, hogy megszólaljanak szegények – jelentette ki Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán rámutatott: neki 30 éves tapasztalata van, és kíváncsi, hogy nekik mi az újításuk ehhez képest, vagy hogy kell csinálni. – Nagyon szeretnék majd kérdéseket feltenni nekik, hogy milyen lesz a kormányzás – tette hozzá.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

Mert azt mondani, hogy minden sz…r, nagyon könnyű. De nem az az igazi mondás, hogy minden sz…r. Az igazi mondás az, hogy nem így kell csinálni, most megmondom, hogyan lesz jobb

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: olyan általános dumákat, amik a Facebookon meg a szórólapon vannak, mindenki tud.