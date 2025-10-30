Lázár János: Átb…sztak minket!

Nem lesz átadva holnap az M30-as a forgalomnak – jelentette be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett, hogy Szikszó és Miskolc között megsüllyedt az M30-as a Strabag hibájából, de azt vállalta a cég, hogy 10 hónap alatt, október 31-ig helyreállítják az utat.

„Mi naivak voltunk, elhittük” – tette hozzá.

Az igazság az, hogy – úgy mondom, ahogy felénk szokták –, a Strabag átb…szott bennünket, és nagyobb baj az, hogy ezzel a Borsod megyeieket büntetik

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: hittek a Strabagnak, ez súlyos hiba volt. „A Strabag megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító.” A Strabagnak sikerült elérnie, hogy bünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt – jelezte a miniszter. Majd rámutatott: ez egy garanciális felelősségvállalás, egy olyan hiba, amit a cégnek kell kijavítani.

– Nem fogunk többletpénzt adni, hiszen minden a pénzről szól. A Strabag nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el. Ezt természetesen nem fogjuk engedni – tette hozzá.

Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem

– figyelmeztetett Lázár János.

Az miniszter azonban elnézést kért a késedelem miatt azoktól, akik jelenleg nem tudják az utat használni:

Bocsánatkéréssel tartozunk, hogy nem tudtuk a Strabagból ezt kitaposni, dolgozunk rajta éjjel-nappal, remélem, hogy rövid időn belül meg tudjuk nyitni az autópályát.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, amennyiben a Strabag nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium peres eljárásban fogja kikényszeríteni azt.