Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Lázár Jánosm30M30 autópályaM30-as autópályaautópályaStrabag

Lázár János: Átb…sztak minket!

Érdemes megfogadnia a miniszter tanácsát az érintett cégnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 17:59
Fotó: MTI/Bús Csaba
Nem lesz átadva holnap az M30-as a forgalomnak – jelentette be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett, hogy Szikszó és Miskolc között megsüllyedt az M30-as a Strabag hibájából, de azt vállalta a cég, hogy 10 hónap alatt, október 31-ig helyreállítják az utat.

Zsámbék, 2020. március 5. Munkagép dolgozik a leállósáv felújítási munkálatai során az M1-es autópálya Zsámbék és Bicske közötti szakaszán 2020. március 5-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a 2020-ban megvalósuló országos útfelújítási projektekről. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

 „Mi naivak voltunk, elhittük” – tette hozzá.

Az igazság az, hogy – úgy mondom, ahogy felénk szokták –, a Strabag átb…szott bennünket, és nagyobb baj az, hogy ezzel a Borsod megyeieket büntetik

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: hittek a Strabagnak, ez súlyos hiba volt. „A Strabag megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító.” A Strabagnak sikerült elérnie, hogy bünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt – jelezte a miniszter. Majd rámutatott: ez egy garanciális felelősségvállalás, egy olyan hiba, amit a cégnek kell kijavítani. 

– Nem fogunk többletpénzt adni, hiszen minden a pénzről szól. A Strabag nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el. Ezt természetesen nem fogjuk engedni – tette hozzá.

Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem

– figyelmeztetett Lázár János.

Az miniszter azonban elnézést kért a késedelem miatt azoktól, akik jelenleg nem tudják az utat használni: 

Bocsánatkéréssel tartozunk, hogy nem tudtuk a Strabagból ezt kitaposni, dolgozunk rajta éjjel-nappal, remélem, hogy rövid időn belül meg tudjuk nyitni az autópályát.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, amennyiben a Strabag nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium peres eljárásban fogja kikényszeríteni azt.


Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

