Magyar Péter akkor kerül Trumphoz a legközelebb, ha közel húz egy hokedlit a tévéképernyőhöz

– Magyar Péter akkor kerül legközelebb Trump elnökhöz, hogyha a tévéhez közel húzza a hokedlit, és egy méteren belülről nézi a tévéképernyőn Trump elnököt – mutatott rá Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter a Tisza Párt elnökének azon kijelentésére reagált így, ami szerint maga a baloldali pártvezér volt az, aki javasolta a budapesti békecsúcsot.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla Magyar Péter azt állította, hónapokkal ezelőtt ők javasolták, hogy „ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”. A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy Orbán Viktor kormányfő évek óta az orosz–ukrán háború kapcsán a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. A pártelnök azt az apróságot is elfelejthette, hogy

Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022 februárjában, a háború másnapján javaslatot tett a budapesti béketárgyalásokra.

Pedig ez még abban az évben volt, amikor Magyar Péter a Fidesz győzelmét ünnepelte.