Magyar Péternek megint sikerült bolondot csinálnia magából – szerinte ő hozta össze a budapesti béketárgyalást

Dömötör Csaba szerint nem a Trump–Putyin-találkozó budapesti összehozása Magyar Péter egyetlen érdeme. Az európai parlamenti képviselő szerint a pártvezető portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17.
„Látom, megy itt a viccelődés, mert Magyar Péter szerényen elárulta, valójában ő hozta össze a budapesti béketárgyalást” – írta a közösségi oldalán Dömötör Csaba. Hozzátette: „Hiába, mert mégis csak nagy dolog ez tőle. És nem ez az egyetlen.”

A portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy Farkas Bertalan óta ő az első magyar, aki az űrben járt. S talán még annyit halkan: a Covid-járvány nagy hulláma sem magától múlt el

 – sorolta szarkasztikusan a Tisza Párt elnökének „hőstetteit” a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán azt írta: „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

 A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy  Orbán Viktor kormányfő az orosz–ukrán háború kapcsán évek óta  a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

