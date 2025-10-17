Magyar Péternek megint sikerült bolondot csinálnia magából – szerinte ő hozta össze a budapesti béketárgyalást

„Látom, megy itt a viccelődés, mert Magyar Péter szerényen elárulta, valójában ő hozta össze a budapesti béketárgyalást” – írta a közösségi oldalán Dömötör Csaba. Hozzátette: „Hiába, mert mégis csak nagy dolog ez tőle. És nem ez az egyetlen.”

A portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy Farkas Bertalan óta ő az első magyar, aki az űrben járt. S talán még annyit halkan: a Covid-járvány nagy hulláma sem magától múlt el

– sorolta szarkasztikusan a Tisza Párt elnökének „hőstetteit” a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán azt írta: „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy Orbán Viktor kormányfő az orosz–ukrán háború kapcsán évek óta a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza.