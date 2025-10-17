Trump a háborúnak Budapesten vethet véget

Történelmi jelentőségű csúcstalálkozó készül Budapesten . Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

Trump az orosz–ukrán háborúnak Budapesten vethet véget. Fotó: Polyák Attila