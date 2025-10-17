Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

Szijjártó PéterPutyinorosz–ukrán háborúTrump-Putyin-találkozóBudapestTrump

Trump a háborúnak Budapesten vethet véget

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti tűszünet után minden figyelmét az orosz–ukrán háború rendezésére szentelheti.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 8:17
Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére
Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Történelmi jelentőségű csúcstalálkozó készül Budapesten . Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

Trump a következő háborúnak Budapesten vethet véget
Trump az orosz–ukrán háborúnak Budapesten vethet véget. Fotó: Polyák Attila

 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten ül tárgyalóasztalhoz

Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába

 – folytatta. „Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit” – tette hozzá.

 

Borítókép: Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Orbán Viktor: Budapest a béke szigete! + videó

Budapesti békecsúcs 17 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu