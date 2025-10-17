Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett

„Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat! Ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a közel-keleti béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai–orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani. Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat
– folytatta a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor: Legyen béke!
Orbán Viktor a bejegyzésében hozzátette:
A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!