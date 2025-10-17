Orbán Viktor és Magyarország főszereplő lett a béketeremtésben

Kiszelly Zoltán az interjúban hangsúlyozta, hogy Magyarország békepárti álláspontja nem elszigetelődés, hanem a globális többség véleményét tükrözi. A szakértő hozzátette: igazából ez a tavalyi békemissziónak a visszaigazolása.

Beérik Magyarország miniszterelnöke békemissziójának gyümölcse (Fotó: AFP)

A globalisták azt a propagandát tolják, hogy Magyarország elszigetelt, de ez nem igaz. Az Unióban van csak kisebbségben, de a globális többség az pont azt a békepárti álláspontot képviseli, mint Magyarország

– idézte fel Kiszelly.

Magyarországon a béke kap egy esélyt

Szerinte az Európai Unióban, ahol Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezette Európai Néppárt, valamint a Tisza Párt háborúpárti vonala dominál, Magyarország kisebbségben van, de globálisan a béke a többség álláspontja. Ezért csatlakozott Magyarország az ENSZ-ben a „Béke Barátai" platformhoz, a kínai-brazil békejavaslathoz, és indított Orbán Viktor miniszterelnök saját békemissziót tavaly júliusban.

Tehát ennek a politikának érik be a gyümölcse

– tette hozzá az elemző.

A találkozó jelentőségét a magyar béketörekvések szempontjából Kiszelly úgy értékelte, hogy ez egy óriási siker a békepárti magyar politikának.

A budapesti tárgyalás felidézi az 1994-es Budapesti Memorandumot, ahol Ukrajna, Belarusszia és Kazahsztán lemondott nukleáris fegyvereiről garanciák fejében. Most pedig Budapesten zajlik egy tárgyalás, amely tűzszünetet, majd békét hozhat az ukrajnai konfliktusban.

Ne békéről beszéljünk, hanem tűzszünetről, mert ugye először tűzszünet és utána béke. Orbán Viktor tavaly erről kérdezte a vezetőket, azt kérdezte, hogy milyen feltételekkel tudnának támogatni egy tűzszünetet, utána egy békét

– magyarázta Kiszelly.