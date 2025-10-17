tűzszünetPutyinTrumpOrbán ViktorZelenszkijEurópai UnióUrsula von der Leyen

Orbán Viktor és Magyarország főszereplő lett a béketeremtésben

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában elemezte a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának jelentőségét. A találkozó, amely a magyar fővárosban zajlik majd, nem csupán egy diplomáciai esemény, hanem a magyar béketörekvések kulcsfontosságú állomása, amely megerősíti Magyarország súlyát a nemzetközi porondon. Kiszelly szerint ez a találkozó Orbán Viktor tavalyi békemissziójának visszaigazolása, és egyben pofon az Európai Unió háborúpárti politikájának.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 6:26
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Kiszelly Zoltán az interjúban hangsúlyozta, hogy Magyarország békepárti álláspontja nem elszigetelődés, hanem a globális többség véleményét tükrözi. A szakértő hozzátette: igazából ez a tavalyi békemissziónak a visszaigazolása. 

Beérik Magyarország miniszterelnöke békemissziójának gyümölcse (Fotó: AFP)
Beérik Magyarország miniszterelnöke békemissziójának gyümölcse (Fotó: AFP)

A globalisták azt a propagandát tolják, hogy Magyarország elszigetelt, de ez nem igaz. Az Unióban van csak kisebbségben, de a globális többség az pont azt a békepárti álláspontot képviseli, mint Magyarország

 – idézte fel Kiszelly. 

Magyarországon a béke kap egy esélyt

Szerinte az Európai Unióban, ahol Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezette Európai Néppárt, valamint a Tisza Párt háborúpárti vonala dominál, Magyarország kisebbségben van, de globálisan a béke a többség álláspontja. Ezért csatlakozott Magyarország az ENSZ-ben a „Béke Barátai" platformhoz, a kínai-brazil békejavaslathoz, és indított Orbán Viktor miniszterelnök saját békemissziót tavaly júliusban. 

Tehát ennek a politikának érik be a gyümölcse

 – tette hozzá az elemző.

A találkozó jelentőségét a magyar béketörekvések szempontjából Kiszelly úgy értékelte, hogy ez egy óriási siker a békepárti magyar politikának.

A budapesti tárgyalás felidézi az 1994-es Budapesti Memorandumot, ahol Ukrajna, Belarusszia és Kazahsztán lemondott nukleáris fegyvereiről garanciák fejében. Most pedig Budapesten zajlik egy tárgyalás, amely tűzszünetet, majd békét hozhat az ukrajnai konfliktusban. 

Ne békéről beszéljünk, hanem tűzszünetről, mert ugye először tűzszünet és utána béke. Orbán Viktor tavaly erről kérdezte a vezetőket, azt kérdezte, hogy milyen feltételekkel tudnának támogatni egy tűzszünetet, utána egy békét

 – magyarázta Kiszelly. 

Hozzátette, hogy Orbán tájékoztatta a szövetségeseket, és ez a levél később kiszivárgott a NATO-nak küldött formában. A találkozó kapcsán kiemelte: 

Ez Magyarországnak egy óriási siker, a békepárti magyar politikának egy óriási siker, és az európai néppárti, Tiszás háborúpárti politikának viszont egy óriási pofon.

Magyarország külpolitikai súlyának növekedését illetően Kiszelly rámutatott, hogy Trump nem hívta meg Von der Leyent a korábbi sarm es-sejki találkozóra, és most Budapesten is az EU nélkül zajlik a tárgyalás. 

Láttuk, hogy Trump nem hívta meg Ursula von der Leyent Sarm es-sejkbe, tehát nem volt ott az Európai Unió, hat európai vezető volt ott, és igazából azt látjuk, hogy itt Budapesten is Trump Putyinnal tárgyal

– mondta. Szerinte ez mutatja, hogy Magyarország a globális békeplatformok révén erősödik, miközben az EU háborúpárti álláspontja marginalizálódik. A találkozón esetleg aláírhatnak megállapodást, de Kiszelly óvatosságra int: a minszki megállapodások példája mutatja, hogy tűzszünetek ellenére is folytatódhattak konfliktusok. 

Nyilván az a kérdés, hogy a háborúpárti európai politikusok Zelenszkijt mire veszik rá, hogy ezt betartsa. De igazából az a lényeg, hogy a béke egy esélyt kap Budapesten.

Az elemző kitért a találkozó kontextusára is: Trump pénteken találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki Tomahawk rakétákat szeretne, de az oroszok fenyegetései miatt ez eszkalációt jelentene. 

Tehát ilyen szempontból biztos, hogy valamilyen deeszkalációs vagy a tárgyalás irányába mutató lépés várható

 – jósolta Kiszelly. Hozzátette, hogy Trump nyomást gyakorol Oroszországra, például vámokkal az indiai orosz olajvásárlásokra, miközben Putyin Ukrajna semlegességét követeli. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

