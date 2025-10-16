Donald TrumpVlagyimir PutyinBudapest

Donald Trump: Két héten belül találkoznék Putyinnal

Budapesten találkozunk Putyinnal, Orbán Viktor lesz a házigazda – jelentette ki újságíróknak az amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 23:24
Donald Trump Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Mint ismert, a megbeszélés után bejelentette, hogy Budapesten találkoznak majd egymással. 

Újságírók kérdésére, hogy erre mikor kerülhet sor, az elnök úgy fogalmazott:

Azt mondanám, hogy két héten belül, elég gyorsan.

Trump megjegyezte, az elnöki csúcstalálkozó előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozik orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval. Arról is beszélt, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal, akinek majd beszámol arról, miről tárgyaltak Putyinnal. 

Van egy problémánk. Nem jönnek ki túl jól

– fogalmazott Trump Putyin és Zelenszkij kapcsolatára utalva. Az elnök ugyanakkor kiemelte, nem ismer senkit, aki lezárt volna egy háborút, ő viszont már nyolc konfliktusnak vetett véget, ez lesz a kilencedik. Megjegyezte:

Biden sem vetett véget egy háborúnak sem. Biden azért kezdte ezt a háborút, mert hülye volt. 

Hozzátette, úgy látja, ez a háború a harmadik világháborúhoz vezethetetett volna, de ő véget tud vetni neki. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

