Donald Trump: Két héten belül találkoznék Putyinnal

Sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Mint ismert, a megbeszélés után bejelentette, hogy Budapesten találkoznak majd egymással.

Újságírók kérdésére, hogy erre mikor kerülhet sor, az elnök úgy fogalmazott:

Azt mondanám, hogy két héten belül, elég gyorsan.

President Trump said he and Russian President Putin agreed to meet in Hungary "within two weeks or so" after a "productive" phone call regarding the war in Ukraine.



Trump megjegyezte, az elnöki csúcstalálkozó előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozik orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval. Arról is beszélt, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal, akinek majd beszámol arról, miről tárgyaltak Putyinnal.

Van egy problémánk. Nem jönnek ki túl jól

– fogalmazott Trump Putyin és Zelenszkij kapcsolatára utalva. Az elnök ugyanakkor kiemelte, nem ismer senkit, aki lezárt volna egy háborút, ő viszont már nyolc konfliktusnak vetett véget, ez lesz a kilencedik. Megjegyezte:

Biden sem vetett véget egy háborúnak sem. Biden azért kezdte ezt a háborút, mert hülye volt.

Hozzátette, úgy látja, ez a háború a harmadik világháborúhoz vezethetetett volna, de ő véget tud vetni neki.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)