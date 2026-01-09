kocsis mátébíróságfővárosi törvényszékhvgtisza pártmagyar pétervarju lászlóítéletkamarafidesz

Kocsis Máté könyörtelenül leleplezte az ügyvédi kamara kettős mércéjét

A HVG „nevét elhallgató szánalmas propagandistáját” sem kímélte a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője.

Munkatársunktól
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala2026. 01. 09. 18:50
„Közleményt adott ki a Magyar Ügyvédi Kamara az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségéről, miután az elmúlt hetekben több politikus is megkérdőjelezte a bíróságokét. Erről a HVG-ben a nevét elhallgató szánalmas propagandista írt, majd Lázárt és engem emleget, okol” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus úgy folytatta: bizonyára „elkerülte a fényes ügyvédi kamara figyelmét” is Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének három és fél hónappal ezelőtti erőszakos tombolása, ezért idézte a baloldali ellenzék pártvezetőjét, aki tavaly szeptember 29-én arról beszélt, hogy a Fővárosi Törvényszék egészen botrányos ítéletben védte meg az „orbáni propagandalappá silányított Indexet”.

Az ellenzéki pártvezér ezenkívül diktatúrákat idéző ítéletről beszélt, valamint arról, hogy az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatva, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet, illetve botrányt emlegetett a jogállam totális megcsúfolásának nevezve az ítéletet.

„Akkortájt a fentiek miatt nem adott ki a kamara szívszorítóan aggódó közleményt a bíróságok függetlenségéről, és a liberális HVG szánalmas propagandistái sem kezdtek nyavalyogni. Az sem zavarta különösebben őket, amikor a pride szervezői teljesen figyelmen kívül hagyták a bíróság döntését. Nem volt közlemény” – emlékeztetett Kocsis Máté.

Undorító kettős mérce

Hozzátette, ez az az undorító kettős mérce és hamiskodás, amin már rengetegen átlátnak. „Elismerésre méltóan bámulatos a liberális pesti jogászhálózat működése és összekapaszkodása, amolyan »politikától függetlenül« nyomják. Bámulatos, csak már roppant unalmas és kiszámítható”. 

Ha baloldalról brutálisan megtámadják a bíróságokat, mint Varju László, Fekete-Győr András vagy Magyar Péter, akkor mélyen kussolnak, amikor jobboldalról beszól valaki, azonnal jön a megható közlemény a kamarától. Nevetséges és méltatlan ez, a vezetők szégyene

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Kommentben azt javasolta: csak „az olvasson ócska HVG-s propagandát, aki szereti, ha átb….ák”, és Kocsis Máté szerint az ügyvédi kar ennél többet érdemel(ne).

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


