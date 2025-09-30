Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

– Nem csoda, hogy a bíróság az Indexnek adott igazat, Magyar Pétert a saját emberei buktatták le – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán kifecsegte, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak. Deák Dániel bemutatta azt is, Magyar Péter miképp fakadt ki lakossági fórumán az Indexszel szemben elvesztett per miatt.

2025. 09. 30. 17:29
– Hiába fenyegetőzik Magyar Péter, teljesen egyértelmű, hogy valójában adóemelésre készülnek – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azután tette ezt a kijelentést, miután felvételen bemutatta, Magyar Péter miképp is fakadt ki lakossági fórumán az Indexszel szemben elvesztett per miatt.

– De azért azt nem gondoltam volna, hogy 2025-ben van olyan bíró, aki ezt a hülyeséget beveszi vagy bevetetik vele. Kérem szépen, a magyar bíróság azt mondta, hogy ez így rendben van. Ez a legrosszabb pártállami diktatúrabeli időket idézi, amit a magyar bíróság, a Fővárosi Törvényszék bírája most csinált – hangoztatta a Tisza Párt elnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az Index szivárogtatott ki egy dokumentumot, ami arról szól, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék: olyan adórendszert vezetnének be, amely minden magyar számára súlyos veszteséget jelentene. A többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban. 

Bár hivatalosan cáfolni igyekeztek az adóemelési terveket, de Deák Dániel szerint nem csoda, hogy a bíróság a hírportálnak adott igazat. A vezető elemző emlékeztetett: Magyar Pétert a saját emberei buktatták le. A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemcsak azt fecsegte ki, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak, hanem azt is, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja irányadó. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Muzslay Péter)


