Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Ez áll a Szőlő utcai álhírbotrány hátterében: a Tisza adóterveivel és jelöltállításával is összefüggésben van + videó
Magyar PéterTisza Pártálhírbotrány

Ez áll a Szőlő utcai álhírbotrány hátterében: a Tisza adóterveivel és jelöltállításával is összefüggésben van + videó

Miután nincsen se jelöltje, se programja az ellenzéknek és a Tisza Pártnak, ráadásul utóbbinak kiszivárogtak az adóemelési tervei is, az a lehetőség maradt számukra, hogy álhírekkel és mindenféle kitalációkkal támadják a kormányoldalt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ez a fegyver azonban egyértelműen visszafelé sült el, és a kormány határozott reakciójának és válaszának köszönhetően most már az ellenzéki szereplők magyarázkodnak amiatt, mert ilyen súlyos álhíreket terjesztettek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 15:05
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Szőlő utcai álhírbotrány volt talán az elmúlt egy hétnek az egyik legfontosabb témája, és egy új jelenség ütötte fel ennek következtében a magyar belpolitikában a fejét, hiszen gyakorlatilag ilyen súlyos és ilyen durva álhírbotrány nem nagyon volt az elmúlt évtizedekben Magyarországon – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az álhírbotrány két dologgal is összekapcsolódik:

  • Magyar Péter bejelentette, hogy nincsenek jelöltjei továbbra sem a Tiszának, és az egész jelöltkiválasztási folyamatot eltolták egészen novemberig. 
  • A Tisza Pártnak még mindig nincs programja, csak azt lehet tudni, ami kiszivárgott az adóemeléssel kapcsolatos tervükről.

Deák Dániel szerint ezek különböző elemeknek tűnnek, de összefüggnek egymással. Kifejtette: Magyar Péterék azt az ígéretet tették, hogy szeptember 30-án fogják majd bemutatni az egyéni jelölteket, és azok kiválasztási folyamatát is aznap indítanák el. Viszont Magyar Péter a hétvégén elismerte, hogy nem tudják megkezdeni a jelöltállítási folyamatot. 

Erodálódik a Tisza Párt kormányzóképességének látszata

– Ennek a hátterében az áll, hogy nincsen egyszerűen elegendő kompetens ember, aki jelentkezne a Tiszában egyéni képviselőjelöltnek. Erre utal a Tisza új alelnökének a nyilatkozata – mutatott rá, majd emlékeztetett: Forsthoffer Ágnes a napokban adott egy interjút, amelyben úgy fogalmazott: „Nagyon kevés olyan szereplőt talál a Tisza, aki hajlandó felvállalni a párt szimpátiáját.”  

Tehát nincsenek kompetens emberek a Tisza Párt részéről, ezért is jelentette be Magyar Péter, hogy kénytelenek elhalasztani a jelöltkiválasztási folyamatot novemberig

– hangsúlyozta.

A vezető elemző szerint az, hogy a pártépítés nem Magyar Péter tervei szerint halad, erodálja a Tiszának az így is meglehetősen megkopott kormányzóképességét. Hozzátette: ráadásul azok a korábban bemutatott szereplők is háttérbe szorultak, hiszen egyik botrányt halmozzák a másikra, és emiatt a választók továbbra is csak egy one man show-t látnak, amely nem képes kormányozni. 

Deák Dániel a botrányok felidézése után rámutatott: ha a Tisza Párt eddigi politikusai így teljesítettek, akkor az újak mennyiben lennének mások? A Tisza-adó kapcsán felidézte azt is, hogy az azt kiszivárogtató Index beperelte, azonban a bíróság egyértelműen a hírportálnak adott igazat, ami szerinte egy komoly arcvesztés a pártelnöknek. 

Az álhírbotrány

Ezután jött az álhírbotrány, hiszen mivel a Tisza Pártnak sem programja, sem jelöltjei nincsenek, így a rágalmazáshoz kellett nyúlniuk. Mint mondta, ennek egy nagyon látványos eleme volt a Semjén Zsolt és a kormány más tagjai ellen indított pedofil vád, amelyet már hetek óta építettek a nyilvánosságban, de múlt héten tetőzött ki, amikor a parlamentben ellenzéki képviselők is ezt a témát napirendre hozták. Rámutatott:

ez a Szőlő utcai álhírbotrány gyakorlatilag egy iskolapéldája azoknak a destabilizációs próbálkozásoknak, amely egyébként számos más országban is látható.

– Ennek az az alapja, hogy ilyen álhírekkel, kitalációkkal akarnak kormányellenes tüntetéseket kiprovokálni, és ebből kifolyólag egy kormánybuktatást akarnak kiprovokálni ezekkel az álhírekkel és ezeknek a terjesztésével – tette hozzá.

Szerinte ezért is volt jó döntés, hogy nyilvánosságra hozták ennek az ügynek a részleteit, és Semjén Zsolt és a kormány határozottan reagált, és hogy egyértelműen világossá tették: akik részt vesznek ebben az álhírterjesztésben, azokat feljelentik. 

– A kormány gyors reakciójának köszönhetően az ellenzék hamar védekező pozícióba került. Ma már ők magyarázkodnak amiatt, mert ilyen súlyos álhíreket terjesztettek. Sokan azt hitték még múlt héten, hogy ez az álhírbotrány az ellenzéknek kedvez. Ma már teljesen egyértelmű, hogy ez a politikai fegyver gyakorlatilag visszafelé sült el. Tehát valójában a kormányoldal jött ki ebből az egész történetből jól, hiszen rontott az ellenzéki nyilvánosság hitelességén – mutatott rá.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu