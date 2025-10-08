Álhírbotrány: Kocsis Máté bevitte a kegyelemdöfést a Juhász Péter–Látó János párosnak

– Nyilvánosságra hoztunk egy hangfelvételt, egy lelkész üzenetét – mondta Juhász Péter, a kormányt célzó álhírbotrány elindítója vasárnap Puzsér Róbert tüntetésén. A rendezvényen felszólalt a hangfelvételen hallható „lelkész”, Látó János is, aki egyértelműen kijelentette: „nagyon sokan lelkésznek hívnak, de nem vagyok lelkész”. Látható, hogy a két hazugságokat terjesztő szereplő még abban sem tud megegyezni, amikor egy színpadra állnak, hogy utóbbi valójában mi is.

Látó János Fotó: MTI/Purger Tamás

Ezek után nem lehet meglepő, hogy a kettejük által felépített hazugság hadjárat is igen hamar véget ért, mivel csupán átlátszó és könnyen felismerhető lejáratásról volt szó. A páros rossz dinamikájára Kocsis Máté is felhívta a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A lelkész nem lelkész. Az üzenet nem igaz. Bukta

– hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Juhász Péter mellett a Tisza Párt lelkes agitátoraként működő Látó János internetes prédikátor az, aki létrehozta „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására.

Vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációt tartott, amelyen Juhász Péter mellett álltak ki a tüntetők a Kossuth téren. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása volt, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. A megfélemlítés ellen szervezett esemény azonban nem sikerült teljesen békésre, ugyanis Magyar Péter házi humoristája, Aranyosi Péter erőszakosan viselkedett az őt kérdező riporterrel, amikor utóbbi a humoristát a korábbi botrányos kijelentéseiről kérdezte.