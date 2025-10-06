Orbán Balázsrétvári Bencegyermekvédelemországgyűlés

Pedofilok százai lennének szabadon, ha a baloldalon múlt volna

Az Országgyűlés plenáris ülésnapján is napirenden volt a Szőlő utcai álhírbotrány. A baloldal továbbra is bizonyítékok nélkül „Zsolti bácsi"-ügyről beszélt, sejtetett, miközben ugyanezek a képviselők nemmel szavaztak a gyermekvédelmi törvények szigorításakor.

Munkatársunktól
2025. 10. 06. 18:02
– Sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében, ez ön szerint mennyiben segít a gyerekeknek? – válaszolt kérdéssel Orbán Balázs a párbeszédes Tordai Bencének a gyermekvédelmet firtató kérdésre az Országgyűlés plenáris ülésén. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint első körben ezen kellene Tordainak elgondolkodni.

Budapest, 2025. október 6. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Balázs a parlamentben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Ha ezt átgondolná, és át tudná hangszerelni a felszólalását, és nem egy politikai performanszt látnánk, akkor tudnánk beszélni a tényekről is, mindenkinek sokkal jobb lenne – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Tordai az azonnali kérdések órájában azt mondta, hogy a gyermekvédelem a Fidesz-kormány legnagyobb kudarca, a kegyelmi ügy, a „Zsolti bácsi és Tóni bácsi ügyek” mind csak egy kriminálisan rosszul működő gyermekvédelmi rendszer következményei. Az ellenzéki politikus arra szólította fel Orbán Balázst, hogy gondolják át, mennyit tettek a gyermekvédelemért és az állami gondoskodásban élő fiatalokért.

– Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, az a vélt vagy ön által kikényszeríteni kívánt morális fölény és az ezzel kapcsolatos diskurzus engem egyáltalán nem érdekel. Engem a gyermekvédelem érdekel – szögezte le válaszában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a kormány 2010-hez képest hétszer annyit költ gyermekvédelemre, elfogadták Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, módosították az alaptörvényt, tovább szigorodtak a pedofilokat sújtó büntetések, a gyermekvédelmi intézmények vezetését pedig átvilágítják.

Mint hozzátette, többek között

a Szőlő utcai történet is ennek az átvilágításnak a következtében derült ki.

Orbán Balázs felelevenítette, hogy amikor erről kellett szavazni a parlamentben, akkor az ellenzék nem támogatta ezt a javaslatot.

– Tehát az egész Szőlő utcai történet ki sem derült volna, ha önön múlik, mert egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében, egy jó gombot kellett volna megnyomni az alkalmassági vizsgálatok szigorításával kapcsolatban, és akkor tudott volna tenni a gyermekek érdekében – mutatott rá Orbán Balázs. – Ezt az alkalmat elhalasztotta. Azt szeretném önnek javasolni, hogy a következőt ne halassza el – üzente Tordainak a miniszterelnök politikai igazgatója.

– Miért nem árulják el, hogy ki az a Zsolti bácsi, miért nem engedték, hogy legyen parlamenti vizsgálóbizottság, miért és hogyan nevezték ki a Szőlő utcai intézet igazgatóját 2011 után annak ellenére, hogy már korábban is ismertek voltak a botrányai, és kik a felelősek a gyermekek elleni bűncselekményekért és azok eltussolásáért? – sorolta kérdéseit Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció képviselője. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában felidézte: amikor a DK kormányzott, 81 pedofil ült a börtönökben, most több mint hétszáz.

Mikor tussoltak el pedofilügyeket, amikor száz alatt tartották a börtönben ülő pedofilok számát, vagy amikor mi hétszáz fölé növeltük?

– kérdezett vissza.

Egy másik ellenzéki kérdésre válaszolva Rétvári Bence álhírnek nevezte, hogy korábban nem történtek feljelentések, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezres nagyságrendben tett bejelentéseket olyan ügyekben, amikor kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja felmerült, ahogy azt az ellenzék politikusai is idézték. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kifogásolta, hogy az ellenzéki képviselők három hete csak vádaskodnak, de nem tesznek feljelentést. Megítélése szerint vagy bűnpártolók, mert tudnak bűncselekményekről, de nem tesznek feljelentést, vagy álhírgyártók, mert nincs tudomásuk olyan bűncselekményről, amiben vezető politikus érintett lenne.

Borítókép: Rétvári Bence a parlamentben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

