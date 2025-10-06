Pedofilok százai lennének szabadon, ha a baloldalon múlt volna

– Sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében, ez ön szerint mennyiben segít a gyerekeknek? – válaszolt kérdéssel Orbán Balázs a párbeszédes Tordai Bencének a gyermekvédelmet firtató kérdésre az Országgyűlés plenáris ülésén. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint első körben ezen kellene Tordainak elgondolkodni.

Orbán Balázs a parlamentben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Ha ezt átgondolná, és át tudná hangszerelni a felszólalását, és nem egy politikai performanszt látnánk, akkor tudnánk beszélni a tényekről is, mindenkinek sokkal jobb lenne – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Tordai az azonnali kérdések órájában azt mondta, hogy a gyermekvédelem a Fidesz-kormány legnagyobb kudarca, a kegyelmi ügy, a „Zsolti bácsi és Tóni bácsi ügyek” mind csak egy kriminálisan rosszul működő gyermekvédelmi rendszer következményei. Az ellenzéki politikus arra szólította fel Orbán Balázst, hogy gondolják át, mennyit tettek a gyermekvédelemért és az állami gondoskodásban élő fiatalokért.

– Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, az a vélt vagy ön által kikényszeríteni kívánt morális fölény és az ezzel kapcsolatos diskurzus engem egyáltalán nem érdekel. Engem a gyermekvédelem érdekel – szögezte le válaszában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a kormány 2010-hez képest hétszer annyit költ gyermekvédelemre, elfogadták Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, módosították az alaptörvényt, tovább szigorodtak a pedofilokat sújtó büntetések, a gyermekvédelmi intézmények vezetését pedig átvilágítják.

Mint hozzátette, többek között

a Szőlő utcai történet is ennek az átvilágításnak a következtében derült ki.

Orbán Balázs felelevenítette, hogy amikor erről kellett szavazni a parlamentben, akkor az ellenzék nem támogatta ezt a javaslatot.

– Tehát az egész Szőlő utcai történet ki sem derült volna, ha önön múlik, mert egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében, egy jó gombot kellett volna megnyomni az alkalmassági vizsgálatok szigorításával kapcsolatban, és akkor tudott volna tenni a gyermekek érdekében – mutatott rá Orbán Balázs. – Ezt az alkalmat elhalasztotta. Azt szeretném önnek javasolni, hogy a következőt ne halassza el – üzente Tordainak a miniszterelnök politikai igazgatója.