Kocsis Máté: Ez a tiszás „szeretetország” + videó

Puzsér Róbert „megbékélésmenetként” beharangozott demonstrációján az érdeklődők kevesen, a trágár kifejezések azonban annál inkább jelen voltak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 22:30
Trágárabbnál trágárabb kifejezéseket használtak a felszólalók a Puzsér Róbert által szervezett vasárnap délutáni tüntetésen – derül ki abból a videóból, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője osztott meg a közösségi oldalán.

Mint megírtuk, a kevés érdeklődőt vonzó eseményen a baloldal megpróbálta továbbvinni a Szőlő utcai álhírbotrányt, amelyről kiderült, hogy elindítói sem rendelkeznek hitelt érdemlő információkkal. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.

Borítókép: A felszólalók Puzsér Róbert tüntetésén (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

