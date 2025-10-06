Kocsis Máté: Ez a tiszás „szeretetország” + videó

Trágárabbnál trágárabb kifejezéseket használtak a felszólalók a Puzsér Róbert által szervezett vasárnap délutáni tüntetésen – derül ki abból a videóból, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője osztott meg a közösségi oldalán.

Mint megírtuk, a kevés érdeklődőt vonzó eseményen a baloldal megpróbálta továbbvinni a Szőlő utcai álhírbotrányt, amelyről kiderült, hogy elindítói sem rendelkeznek hitelt érdemlő információkkal. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.