Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Becsapta magát a huncut ellenzék, most pedig tovább riogatja önmagát

Az ellenzék folyamatosan diktatúrát kiált, és mikor belemennek egy példátlan rágalmazásba, akkor megijednek, hogy annak következményei lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 14:47
Fotó: Polyák Attila
– Az ellenfeleink építgetnek egy történetet 15 éve. Ez a történet arról szól, hogy ez egy diktatúra, amiben élnek – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy mindezt addig mondogatták maguknak, amíg el is hitték, legalábbis a jó részük elhitte.

Dombóvár, 2024. november 26. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás dombóvári állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 26-án. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

És amikor a »diktatúra« azt mondja, hogy megtorlás jön, azt ők fölnagyítják

– emelte ki Kocsis Máté.

Nem a sajtószabadság része, főleg nem egy bukott, liberális, drogos politikusnak, Juhász Péternek, nem a szabadságjogának a része, hogy másokat pedofíliával megvádoljon, ezzel rágalmazást kövessen el, és utána azt mondja, hogy „ja, hát én csak véleményt mondtam” – mutatott rá a frakcióvezető. 

Kocsis Máté szerint ugyanez igaz a DK-ra is. Reméli, Dobrev Klárának a szerepe ebben minimum politikai vita tárgya lesz. Ráadásul azt is meg kell nézni, hogy Dobrev Klára miért lelkesedik ennyire a témáért – jelezte a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Juhász Péter mellett a Tisza Párt lelkes agitátoraként működő Látó János internetes prédikátor az, aki létrehozta „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására.

Vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációt tartott, amelyen Juhász Péter mellett álltak ki a tüntetők a Kossuth téren. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása volt, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. A megfélemlítés ellen szervezett esemény azonban nem sikerült teljesen békésre, ugyanis Magyar Péter házi humoristája, Aranyosi Péter erőszakosan viselkedett az őt kérdező riporterrel, amikor utóbbi a humoristát a korábbi botrányos kijelentéseiről kérdezte.


Borítókép: A demonstráció (Fotó: Polyák Attila)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

