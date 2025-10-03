Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Álhírbotrány: A Tisza Párt agitátoraként tevékenykedik a „Zsolt bácsis” történet félőrült kitalálója

A Tisza Párt lelkes agitátoraként működik Látó János. Ő az az internetes prédikátor, aki – Kocsis Máté tegnapi közlése szerint – Juhász Péterrel közösen hozta létre „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Az épelműjéségét is megkérdőjelező „tanításokat” közzétevő férfi a közösségi oldalán szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat, vagy gyalázza a kormányt és jobboldali közéleti szereplőket. Látó erősen kétséges hatású egészségügyi tanáccsal is szolgált követőinek, szidta a magyar focit, de megemlékezett Majkáról és Azahriahról is.

Munkatársunktól
2025. 10. 03. 12:40
Gyakorlatilag a Tisza Párt aktivistájaként tevékenykedik Látó János, az álhírbotrány egyik kulcsszereplője – ez a következtetés szűrhető le a férfi közösségi oldalán található bejegyzésekből. Látó ugyanis rendszeresen tudósít a párttal kapcsolatos eseményekről, és szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat. Egyebek mellett a Tisza Párt Facebook-oldaláról és különböző tiszás csoportokból szemezget, de a Talpra Magyarok! mozgalom, valamint Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran közli újra. A Facebook-falán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is.

A Tisza Párt agitátoraként tevékenykedik Látó János, aki jó kapcsolatot ápol Juhász Péterrel – Forrás: MN-Montázs

E bejegyzésekben jellemzően igyekeznek a valóságosnál rosszabb képet festeni például a vasúti közlekedés és az egészségügy állapotáról, de nem ritkák gyűlölködő hangnemű bejegyzések, amelyekben például „Rogán Antal szennymédiájáról” értekeznek, Orbán Viktor miniszterelnököt támadják személyeskedő vádakkal, de gyalázkodó stílusban írnak több jobboldali világnézetű közéleti szereplőről is.

Az álhírbotrányról is rendszeresen posztolt

Látó János számos más Facebook-bejegyzése is a férfi elkötelezett ellenzékiségéről tanúskodik. Így gyakran osztja meg Hadházy Ákos ellenzéki képviselő kormányt, vagy éppen a miniszterelnököt támadó tartalmait. De a hírfalán megtalálhatók Jámbor András, vagy a Karácsony-pártból időközben kilépett Tordai Bence bejegyzései is. Utóbbitól az álhírbotrány kapcsán több posztot is megosztott, ahogyan Juhász Péter YouTube-csatornájáról is átvett ilyen tartalmakat.

Az álhírbotrány elsődleges célpontjává vált Semjén Zsoltról is számos bejegyzést vett át Látó, egyebek mellett egy elfogult testbeszédelemző videót, amelyben a miniszterelnök-helyettes bűnösségét feltételezi a „szakértő”. A prédikátor újraközölte Dobrev Klárának azt az ominózus bejegyzését, amelyben a DK-elnök ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér annak, aki bizonyítani tudja, hogy a Szőlő utcai ügyben érintett két politikus. Látó János emellett olyan mémet is megosztott, amely több éves szabadságvesztést követel Semjén Zsoltnak.

Majka, Azahriah és a foci

Mindezeken túl Látó János a saját szavaival is igyekezett formába önteni a kormány elleni gyűlöletét. Volt alkalom, hogy Szájer Józsefet pocskondiázta, de a magyar futballnak a baloldalon szinte toposszá vált gyalázására is több példa akad a Facebook-oldalán: „A lakatlan szigetekkel kellene fociznunk!!!!”, valamint „A magyar fociválogatott azért nem ver meg senkit, mert békepárti”. A prédikátor Facebook-faláról nem hiányzik egy Majka-koncertről készült videó sem, s Azahriahtól is megosztott idézetet.

Látó, az esőcsináló

Ahogyan Látó János YouTube-videói, a Facebook-oldala is komoly mentális problémákról árulkodik. Így például rendszeresen oszt meg kontextus nélküli, kicsavart bibliai vonatkozású szövegeket, mint amilyen „A Jézabelnek örök harca van Isten szolgáival!!!! És a férfi nemmel!”. 

Egy bejegyzésben pedig arra szólította fel követőit, hogy imádkozzanak esőért „Jézus drága nevében”, majd amikor végül lehullt a csapadék, azt részben a saját közbenjárásának tulajdonította: „A legfontosabb feladatunk!! Közbenjárni az országunkért!!! Lett eső is!!”, valamint „Emlékszel???? Imátkoztunk (sic!) esőért!!!! Köszönjük Atyánk!”

Életveszélyes tanács

Még a cukorbetegség kezelésére is megosztott egy tippet Látó János, amivel komoly egészségügyi kockázatnak tette ki azokat, akik esetleg követték az ajánlását. „Kedves mindenki!!!! Évekig 10 felett volt a cukrom!!! 4 hónapja iszom fekete berkenyét, napi fél decit… 5,5 a cukrom!!!! 0 gyógyszer!!!!” – írta a férfi, ám az állítása rendkívül félrevezető, hiszen egy tartósan 10 feletti cukorszint-érték kizárólag gyógyszerrel vagy diétával, de legtöbbször ezek kombinációjával kezelhető.

Márpedig úgy tűnik, hogy Látó követői közül volt aki hajlott elfogadni a tanácsot, egy hölgy ugyanis azt írta: „Tényleg segít a fekete berkenye? A férjem cukros, inzulinos”. Felesleges részletesen ecsetelni, hogy akár néhány napon belül életveszélyes következményekkel járna, ha egy diabéteszes páciens valamilyen gyümölccsel próbálná kiváltani az inzulininjekciót. Megjegyzendő: ha valakinek több évig folyamatosan 10-es feletti a vércukorszintje, annak súlyos egészségügyi következményei lehetnek, ilyen például nagy a mentális leépülés kockázata.

Lajosból János

Mint ismert, a nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász Péter a saját YouTube-csatornáján. Ebben egy Lajosként, álnéven bemutatott férfi elmesélte a kitalált ózdi történetet „Zsolt bácsiról”.

Csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte: Juhász és Látó János hozta létre közösen „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Aztán – a Magyar Nemzet kérdései elől elmenekülő – Juhász a Partizán műsorában el is ismerte, hogy valóban Látó János volt a videójában Lajosként bemutatott férfi.

Eszeveszett prédikációk

Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne – így foglaltuk össze mindazt, amit Lajos, valódi nevén Látó János online prédikációiból leszűrtünk. Az álhírbotrány egyik főszereplőjét bemutató, megdöbbentő részletekkel teli terjedelmes összeállításunkat itt olvashatják el.

 

               
       
       
       

