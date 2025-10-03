Álhírbotrány: A Tisza Párt agitátoraként tevékenykedik a „Zsolt bácsis” történet félőrült kitalálója

Gyakorlatilag a Tisza Párt aktivistájaként tevékenykedik Látó János, az álhírbotrány egyik kulcsszereplője – ez a következtetés szűrhető le a férfi közösségi oldalán található bejegyzésekből. Látó ugyanis rendszeresen tudósít a párttal kapcsolatos eseményekről, és szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat. Egyebek mellett a Tisza Párt Facebook-oldaláról és különböző tiszás csoportokból szemezget, de a Talpra Magyarok! mozgalom, valamint Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran közli újra. A Facebook-falán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is.

A Tisza Párt agitátoraként tevékenykedik Látó János, aki jó kapcsolatot ápol Juhász Péterrel – Forrás: MN-Montázs

E bejegyzésekben jellemzően igyekeznek a valóságosnál rosszabb képet festeni például a vasúti közlekedés és az egészségügy állapotáról, de nem ritkák gyűlölködő hangnemű bejegyzések, amelyekben például „Rogán Antal szennymédiájáról” értekeznek, Orbán Viktor miniszterelnököt támadják személyeskedő vádakkal, de gyalázkodó stílusban írnak több jobboldali világnézetű közéleti szereplőről is.

Az álhírbotrányról is rendszeresen posztolt

Látó János számos más Facebook-bejegyzése is a férfi elkötelezett ellenzékiségéről tanúskodik. Így gyakran osztja meg Hadházy Ákos ellenzéki képviselő kormányt, vagy éppen a miniszterelnököt támadó tartalmait. De a hírfalán megtalálhatók Jámbor András, vagy a Karácsony-pártból időközben kilépett Tordai Bence bejegyzései is. Utóbbitól az álhírbotrány kapcsán több posztot is megosztott, ahogyan Juhász Péter YouTube-csatornájáról is átvett ilyen tartalmakat.

Az álhírbotrány elsődleges célpontjává vált Semjén Zsoltról is számos bejegyzést vett át Látó, egyebek mellett egy elfogult testbeszédelemző videót, amelyben a miniszterelnök-helyettes bűnösségét feltételezi a „szakértő”. A prédikátor újraközölte Dobrev Klárának azt az ominózus bejegyzését, amelyben a DK-elnök ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér annak, aki bizonyítani tudja, hogy a Szőlő utcai ügyben érintett két politikus. Látó János emellett olyan mémet is megosztott, amely több éves szabadságvesztést követel Semjén Zsoltnak.