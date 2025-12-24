Kihirdették a Magyar Közlönyben a tizenegy százalékos minimálbér-emelést

A Magyar Közlöny december 23-i száma szerint 2026. január 1-jétől a bruttó minimálbér 322 800 forintra emelkedik az eddigi 290 800 forintról, ami 11 százalékos növekedést jelent. A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 373 200 forint lesz az idei 348 800 forint helyett, ez hét százalékkal magasabb, és heti 85 800, napi 17 160, óránként pedig 2 145 forint jövedelmet jelent.

A közlöny szerint 2026-tól a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi dolgozók kiegészítő szociális pótlékot kapnak, függetlenül attól, hogy a munkaadó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezet. A pótlék mértéke a közalkalmazotti jogviszony időtartamától és a fizetési osztálytól függ, a részletes táblázat szerint. A bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák külön, bölcsődei pótlékban részesülnek, szintén a jogviszony idejétől és fizetési fokozattól függően. Emellett a közalkalmazottak egyes pótlékai után 15 százalékos kiegészítő bérpótlék is jár.

De változnak az egymillió forintos otthontámogatás feltételei is. Bővült a jogosultak köre, így a bevett egyházak, közérdekű vagyonkezelő alapítványok által foglalkoztatottak is igényelhetik az otthontámogatást. Viszont nem jogosult a támogatásra az, aki csak megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozik, kivéve, ha egyházi tevékenységet végez.

Fontos intézkedések lépnek életbe januártól

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón részletesen ismertette, hogy milyen változások lépnek életbe január elsejétől. Mint ismert, januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, ez ötvenszázalékos emelést jelent. Egy gyermek esetén húszezer, két gyermek esetén nyolcvanezer, három gyermek esetén 198 ezer forinttal több marad havonta a családoknál. Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe.

A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.