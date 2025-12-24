Lázár János stílusos ajándékot kapott karácsonyra Kocsis Mátétól, ezt fogja viselni a választási győzelem után + videó

Meglátogatta Kocsis Mátét az építési és közlekedési miniszter szenteste napján, ezért kapott is egy ajándékot. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-videójában azt láthatjuk, hogy Lázár János egy olyan nyakkendőt kapott, amelyen rajta van a „mesterterv”. Kocsis Máté elmondása szerint a nyakkendőt egy már húsz éve Magyarországon élő török szakember készítette, a ruhadarabon pedig Orbán Viktor híres jegyzete sőt, még Magyar Péter is látható rajta. „Karácsonyi Lázárinfó az otthonunkban. Mestertervvel”– írta a videóhoz a frakcióvezető.

Emlékezetes, a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt folyamatosan ábrákat vetett egy papírra, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. Később a kormányfő elárulta, azok nem rajzok. „Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai” – fogalmazott. Elmondása szerint saját magán kívül senki nem tudja értelmezni ezeket a jegyzeteket, amelynek van egy előnye is: ha esetleg elvesztené, senki sem tudná, mi van ráírva.