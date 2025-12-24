Lázár JánosKocsis Mátékarácsony

Lázár János stílusos ajándékot kapott karácsonyra Kocsis Mátétól, ezt fogja viselni a választási győzelem után + videó

Kocsi Máté otthonába érkezett a Lázárinfó.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 12:17
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglátogatta Kocsis Mátét az építési és közlekedési miniszter szenteste napján, ezért kapott is egy ajándékot. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-videójában azt láthatjuk, hogy Lázár János egy olyan nyakkendőt kapott, amelyen rajta van a „mesterterv”. Kocsis Máté elmondása szerint a nyakkendőt egy már húsz éve Magyarországon élő török szakember készítette, a ruhadarabon pedig Orbán Viktor híres jegyzete sőt, még Magyar Péter is látható rajta. „Karácsonyi Lázárinfó az otthonunkban. Mestertervvel”– írta a videóhoz a frakcióvezető.

Emlékezetes, a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt folyamatosan ábrákat vetett egy papírra, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. Később a kormányfő elárulta, azok nem rajzok. „Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai” – fogalmazott. Elmondása szerint saját magán kívül senki nem tudja értelmezni ezeket a jegyzeteket, amelynek van egy előnye is: ha esetleg elvesztené, senki sem tudná, mi van ráírva. 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu