Ismét Francesca!

Befutott a menetrendszerinti Francesca írás, és remek, mint mindig! Kéretik elolvasni és gondolkodni! Csupán egy „kedvcsináló” idézet, ami tökéletesen jellemzi a Telex – meg az összes többi – szellemi állapotát és lelkivilágát:

„(...) a Telex azonban ennél eredetibb: Gen.EU projektje keretében Instagram-posztban magyarázza: «Tízből kilenc magyar saját lakásban él, de ez nem jó» (a mondat második felét ők szedték vastagon, hogy jobban rögzüljön).”

Jó mi?

A teljes cikk itt:

https://mandiner.hu/belfold/2026/02/az-europai-unio-es-a-telex-bemutatja-koltsunk-amerikai-videojatekra-ne-pedig-otthonteremtesre