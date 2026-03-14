A 444 és az elvek

Mindenekelőtt nézzük meg alaposan ezt a fényképet:

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

A fényképen egy bizonyos Tárkányi Zsolt látható, aki amúgy tökéletesen érdektelen és lényegtelen létező, de mivel jelenleg a Tisza sajtófőnöke, így érdektelen és lényegtelen létezése átmenetileg reflektorfénybe került.

Ő látható tehát a fenti képen, egy focimeccsen, évekkel ezelőtt.

Mielőtt elmerülünk a 444-es erkölcsi atléták elvszerűségében, gondoljuk végig, mi lenne itt, ha pontosan ugyanezt a fényképet, pontosan ugyanezt a mozdulatot látnánk, de a főszereplő mondjuk Menczer Tamás lenne. Vagy Orbán Viktor. Esetleg Németh Balázs. Vagy én. Vagy akárki, fideszes vagy KDNP-s.

Igen. Pontosan az lenne, amit gondolnak. Véget nem érő nácizás, őrjöngő felháborodás, már a torkunkon ugrálna az egész FOS, de hosszú cikkek jelennének meg a Politicóban és a New York Timesban, melyek a hatalmon lévő magyar nácikról szólnának.

A 444 természetesen élen járna.

De ezen a képen egy tiszás senki van. Utolsó reménységüknek, a pszichopatának az embere. Úgyhogy most kuss van. Illetve magyarázkodás és mosdatás. És itt jön a képbe a 444-es Ágnes asszonyok elvszerűsége, akik nem a véres, hanem a sz…ros leplet mossák most egyfolytában.

És ugyanezt teszi az összes többi.

Akkor lássuk, merüljünk alá:

Megérkezett a 444-es Bódog Bálint, aki megkapta a melót, és belevág:

„Tárkányi pénteken elismerte, hogy ő szerepel a képen, náci karlendítésről azonban szerinte szó sincs. A Tisza közölte, »egy népszerű, a debreceni csapatot éltető szurkolói dal« az, aminek éneklése közben készült a fotó, méghozzá a debreceni ultrák 2006-os nyíregyházi vonulásán.

A Tisza küldött egy videót is a népszerű dalról és annak lelátói énekléséről. Itt szintén látható, hogy a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók által »szívtől az égig«-nek nevezett mozdulathoz hasonlóról van szó.”

Mi másról is lenne szó. És akkor vessünk egy pillantást erre a kitételre: „a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók”.

Vajon ki vádolja előszeretettel a Fradi szurkolókat ezzel? Csak nem a 444?