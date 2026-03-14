A 444 és az elvek

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

tárkányi zsolttisza444fradi 2026. 03. 14. 19:24
Mindenekelőtt nézzük meg alaposan ezt a fényképet:

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

A fényképen egy bizonyos Tárkányi Zsolt látható, aki amúgy tökéletesen érdektelen és lényegtelen létező, de mivel jelenleg a Tisza sajtófőnöke, így érdektelen és lényegtelen létezése átmenetileg reflektorfénybe került.

Ő látható tehát a fenti képen, egy focimeccsen, évekkel ezelőtt.

Mielőtt elmerülünk a 444-es erkölcsi atléták elvszerűségében, gondoljuk végig, mi lenne itt, ha pontosan ugyanezt a fényképet, pontosan ugyanezt a mozdulatot látnánk, de a főszereplő mondjuk Menczer Tamás lenne. Vagy Orbán Viktor. Esetleg Németh Balázs. Vagy én. Vagy akárki, fideszes vagy KDNP-s.

Igen. Pontosan az lenne, amit gondolnak. Véget nem érő nácizás, őrjöngő felháborodás, már a torkunkon ugrálna az egész FOS, de hosszú cikkek jelennének meg a Politicóban és a New York Timesban, melyek a hatalmon lévő magyar nácikról szólnának.

A 444 természetesen élen járna.

De ezen a képen egy tiszás senki van. Utolsó reménységüknek, a pszichopatának az embere. Úgyhogy most kuss van. Illetve magyarázkodás és mosdatás. És itt jön a képbe a 444-es Ágnes asszonyok elvszerűsége, akik nem a véres, hanem a sz…ros leplet mossák most egyfolytában.

És ugyanezt teszi az összes többi.

Akkor lássuk, merüljünk alá:

Megérkezett a 444-es Bódog Bálint, aki megkapta a melót, és belevág:

„Tárkányi pénteken elismerte, hogy ő szerepel a képen, náci karlendítésről azonban szerinte szó sincs. A Tisza közölte, »egy népszerű, a debreceni csapatot éltető szurkolói dal« az, aminek éneklése közben készült a fotó, méghozzá a debreceni ultrák 2006-os nyíregyházi vonulásán.

A Tisza küldött egy videót is a népszerű dalról és annak lelátói énekléséről. Itt szintén látható, hogy a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók által »szívtől az égig«-nek nevezett mozdulathoz hasonlóról van szó.”

Mi másról is lenne szó. És akkor vessünk egy pillantást erre a kitételre: „a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók”.

Vajon ki vádolja előszeretettel a Fradi szurkolókat ezzel? Csak nem a 444?

Nézzük először ezt a képet:

Fotó: Fradi.hu

Egy korábbi 444-es cikkben ezt a képet hozzák bizonyítékul a náci karlendítésre. Kár, hogy majdnem mindenki két kézzel int, a maradéknak pedig ökölbe van szorítva a keze, a képen lévők mozdulata sokkal kevésbé hasonlít náci karlendítésre, mint a tiszás senkié. És ezt írja a szerző, Kaufmann Balázs:

„Kubatov erről azt mondja a videóban: »én beszéltem azzal a Tóni nevű sráccal, aki egy igazi jóindulatú, tisztességes magyar ember, és ezt a karlendítést kitalálta, és semmi kirekesztő gondolata nem volt«. Azt mondja, megpróbálták az UEFA-nak is elmagyarázni, hogy »kérem, önök ezt félreértik«. 

Az UEFA-nak valószínűleg az a karlendítés jutott eszébe, amit nem egy Tóni nevű, jóindulatú magyar srác, hanem egy Adolf nevű, meglehetősen rosszindulatú német diktátor talált ki, és szintén előfordult stadionokban.”

Remélem, világos. A 444-es Kaufmann szerint ezen a képen igenis náci karlendítés látható, és az UEFA birtokolja az igazságot, amikor „egy Adolf nevű, meglehetősen rosszindulatú német diktátor” jut az eszükbe. Eredeti cikk itt.

Megértettük. De nézzük tovább!

Itt a 444 cikke még 2016-ból, amelyben ez áll: „Közben a francia rendőrség is nyomozni kezdett a brit sajtó egy része szerint, mert néhány magyar szurkoló náci kézmozdulatokra erősen emlékeztető dolgot adott elő.”

És íme, a bizonyító fotó:

 

Mi tagadás, ezt magam is annak nézem. De valaki mesélje már el, miben különbözik ez a tiszás senki karlendítésétől? Az vajon hogyan változott át a fradisták „szívtől az égig”-nek nevezett mozdulatává?

Nem kezdem el magyarázni. Úgyis értik. Az eredeti cikk itt olvasható.

De itt van ez is:

A világsajtót bejáró fénykép (Fotó: AFP /ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Szintén a 444 hozza bizonyítékként, még oda is írták a kép alá, hogy „a világsajtót bejáró fénykép”. A cikk címe:

„Csányi Sándor megvédte a magyar szurkolót, akinek csak annyi a bűne, hogy izmos” 

Tessék mondani, önök látnak ezen a képen náci karlendítést? Mert én nem...

(Az eredeti cikk itt olvasható: https://444.hu/2016/06/21/csanyi-sandor-megvedte-a-magyar-szurkolot-akinek-csak-annyi-a-bune-hogy-izmos)

Nem folytatom. Eluntam. De soha ne felejtsük el: ezeknek nincsenek elveik. Nincs lelkiismeretük. Nincs ezeknek semmijük, csak a legócskább, legbecstelenebb propagandájuk.

A Tisza sajtófőnöke meg takarodjon. Ez a minimum.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
