Visszafoglalás – Harag, indulat, büszkeség és a mai közélet + videó

Soha nem fordult még elő podcastműsorunkban, hogy kisípoljunk idézeteket, de most ez is megtörtént. Az egyik ellenzéki portálnak írt kommentből jött egy idézet, ahol hazaárulónak is nevezték a jobboldali embereket. Szó szerint nem is írnánk le a megfogalmazott mondatokat, ez adásunkból kiderül. Két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly a napjainkban megjelenő haragot, indulatot, büszkeséget egészen az antik világ eszméiig vezette vissza a különféle történelmi korszakokon át napjainkig.

Nemcsak álprofilokkal találkozunk a közösségi médiában, hanem olyanokkal is, akik felvállalják önmagukat, akik azt vallják, hogy Magyarországon lehetetlen élni, el kell hagyni az országot, annyira kevés a pénz, miközben külföldi pálmafás utazásaikról osztanak meg fotókat

– fogalmazott Megadja Gábor. Így indult a Visszafoglalás friss adása. Molnár Attila Károly szerint ez a politika irracionális aspektusa, új dolgok vannak a közéletben. Emlékeztetett, a konzervatívokról sokat beszéltünk már, ők is hangsúlyozzák, sokan írtak és beszéltek az emberi természet nem racionális aspektusairól, mint például a hagyománytisztelet, amit nem lehet racionalizálni, ha az ideológiák mozgósító hatása kifullad, gyengül: akkor nemzetközileg is látható, hogy a harag és az indulat, a düh nagyobb jelentőségre tesz, tehet szert. Mi is a harag és a düh forrása, ami az elmúlt 10-20 évben felszínre került? A történet visszanyúlik Homérosztól Platónon át az antik görög világhoz, amikor megfogalmazták, hogy az ember egy szenvedély által vezérelt lény, azaz az embereknek van egy szégyenkerülő vágya és a dicsőség, vagyis „aidos”. Molnár Attila Károly több tanmesét felsorolt, majd eszmetörténészeink azt is elemezték, ez miként fordult a visszájára, mert az ambíciók ütköztek. Előkerült a beszélgetésben a Leviatán is a büszkék királya fogalmával együtt, hogy a szörnyeteg embereket egy sokkal nagyobb szörnyetegnek kell elnyomnia. De hogy ez mit is jelent valójában, a Visszafoglalásból részletesen kiderül.