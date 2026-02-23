balesetXI.KERÜLETBKK InfoBKKvillamos

Balesetet szenvedett egy villamos a fővárosban

Gépjárművel ütközött a 17-es villamos a a XI. kerületi Fehérvári út és a Fonyód utca kereszteződésénél. Az autóból két utast kellett kiszabadítani.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 15:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Villamossal ütközött egy autó a XI. kerületi Fehérvári út–Fonyód utca kereszteződésénél, a gépkocsi egy közlekedési lámpát is kidöntött – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Budapest, 2023. május 1. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 6-os vonalán közlekedő Siemens Combino Supra villamos a Margit körút forgalmában. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Balesetet szenvedett egy villamos a Fehérvári úton – képünk illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

Az autóba két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből.

A BKK a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a baleset miatt a 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok, kocsiszín és Albertfalva, kitérő között nem közlekedik. A Savoya Park és Albertfalva, kitérő között

pótlóbusszal lehet utazni.

A 114-es és a 213-as autóbusz igénybevételét is ajánlják.

Borítókép : Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektompos márton

Van egy jobb ötletem

Bayer Zsolt avatarja

Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.