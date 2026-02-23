Balesetet szenvedett egy villamos a fővárosban

Villamossal ütközött egy autó a XI. kerületi Fehérvári út–Fonyód utca kereszteződésénél, a gépkocsi egy közlekedési lámpát is kidöntött – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Balesetet szenvedett egy villamos a Fehérvári úton – képünk illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

Az autóba két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből.

A BKK a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a baleset miatt a 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok, kocsiszín és Albertfalva, kitérő között nem közlekedik. A Savoya Park és Albertfalva, kitérő között

pótlóbusszal lehet utazni.

A 114-es és a 213-as autóbusz igénybevételét is ajánlják.

Borítókép : Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)