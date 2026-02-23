Balesetet szenvedett egy villamos a fővárosban

Villamossal ütközött egy autó a XI. kerületi Fehérvári út–Fonyód utca kereszteződésénél, a gépkocsi egy közlekedési lámpát is kidöntött – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az autóba két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből.
A BKK a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a baleset miatt a 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok, kocsiszín és Albertfalva, kitérő között nem közlekedik. A Savoya Park és Albertfalva, kitérő között
pótlóbusszal lehet utazni.
A 114-es és a 213-as autóbusz igénybevételét is ajánlják.
Borítókép : Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
Szóljon hozzá!
