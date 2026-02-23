Szijjártó Péter helyre tette az újságírót

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben helyre tett egy újságírót. A hölgy érvelése szerint hazánk a háborút támogatja, mivel orosz olajat vásárol, azonban Szijjártó Péter nem maradt adós a csattanós válasszal.

Szijjártó Péter csattanós választ adott a kérdésre

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A külgazdasági és külügyminisztertől azt kérdezte egy újságíró Brüsszelben, hogy miért támogatja a háborút hazánk azzal, hogy orosz olajat vásárol. Szijjártó Péter kérdésére viszont, azaz hogy tudja-e, milyen arányban áll ez az összeg az orosz GDP-vel, már nem tudott érdemben felelni a hölgy. Az újságíró érvelése szerint ez a szám nyilván kicsi, de nem ez a lényeg, hiszen ezt is drónra költi Oroszország.

Az orosz GDP 0,2 százaléka, ne legyenek komolytalanok – válaszolta meg a feltett kérdést a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az energiavásárlás kérdése „a mi nemzeti szuverén jogunk, és nem vagyunk hajlandóak drágább energiaforrásokat vásárolni, mint a jelenlegiek, és nem vagyunk hajlandóak kevésbé megbízható forrásokból vásárolni, mint a jelenlegi”.