Szijjártó Péter helyre tette az újságírót

A külgazdasági és külügyminiszter szerint komolytalan az az érvelés, amelyet egy újságíró pedzegetett Brüsszelben. Szijjártó Pétertől azt kérdezték, hogy miért támogatja hazánk a háborút az olajvásárlással, a csattanós válasz azonban nem maradt el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 15:37
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben helyre tett egy újságírót. A hölgy érvelése szerint hazánk a háborút támogatja, mivel orosz olajat vásárol, azonban Szijjártó Péter nem maradt adós a csattanós válasszal. 

Szijjártó Péter csattanós választ adott a kérdésre
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A külgazdasági és külügyminisztertől azt kérdezte egy újságíró Brüsszelben, hogy miért támogatja a háborút hazánk azzal, hogy orosz olajat vásárol. Szijjártó Péter kérdésére viszont, azaz hogy tudja-e, milyen arányban áll ez az összeg az orosz GDP-vel, már nem tudott érdemben felelni a hölgy. Az újságíró érvelése szerint ez a szám nyilván kicsi, de nem ez a lényeg, hiszen ezt is drónra költi Oroszország. 

Az orosz GDP 0,2 százaléka, ne legyenek komolytalanok – válaszolta meg a feltett kérdést a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az energiavásárlás kérdése „a mi nemzeti szuverén jogunk, és nem vagyunk hajlandóak drágább energiaforrásokat vásárolni, mint a jelenlegiek, és nem vagyunk hajlandóak kevésbé megbízható forrásokból vásárolni, mint a jelenlegi”. 

„Értem, hogy vannak tanácsok és jó ötletek arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan kéne, de én soha nem adok semmilyen jó ötletet és jó tanácsot más országoknak arról, hogy hogyan állítsák össze az energiaellátásukat” – hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy az ilyen irányú érvelés egyértelműen képmutató.

Ukrajnának nincs joga kockáztatni az energiabiztonságunkat, és azt akarjuk, hogy azonnal indítsák újra az olajszállításokat Magyarországra, mert sem technikai, sem fizikai okuk nincs arra, hogy ezt ne tegyék meg, és veszélyeztetik az energiabiztonságunkat

– emelte ki a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter zárásként frusztrálónak nevezte a brüsszeli bánásmódot is, hiszen az Európai Bizottság általában Ukrajna – egy nem EU-tagállam – oldalára áll, szemben a tagországokéval. „Tehát az Európai Bizottság úgy viselkedik, mint egy ukrán bizottság” – zárta mondandóját a miniszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

