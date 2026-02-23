Szijjártó Péter csattanós választ küldött a Magyarországot támadó ukránoknak

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, nem sokkal azelőtt, hogy elindult volna Brüsszelbe. Szijjártó Péter szerint nagy csata várható, azonban hazánk továbbra sem fog semmit jóváhagyni, amíg meg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Szijjártó Péter nagy harcra számít Brüsszelben, azonban hazánk nem fog engedni az ukrán zsarolásnak. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Világossá tettük, hogy mindaddig, amíg Ukrajna szórakozik velünk az olajellátás tekintetében, addig mi blokkolunk minden olyan uniós döntést, amihez az ukránoknak fűződik érdeke – emelte ki a miniszter.

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy ez természetesen a 90 milliárd eurós hadikölcsönre is igaz. „Nyilvánvaló, hogy addig Ukrajna nem férhet hozzá ehhez az összeghez, amíg az energiaellátásunkat veszélyeztetni próbálja” – nyomatékosította a külügyminiszter.

Emellett azonban természetesen újabb, a külügyminiszter szerint káros szankciós csomag elfogadása is napirenden lesz, amit hazánk szintén blokkolni fog a fent említett okok miatt, valamint azért is, mert ezek a szankciók továbbra is ártanak az európai gazdaságnak.

Február 24-e közeledik, és erre a szomorú évfordulóra a brüsszeli háborús fanatikusoknak nincsen jobb ötletük, mint egy újabb szankciós csomagot elfogadni. Nem érdekli őket, még ha bele is törik az európai gazdaság. Olyan ez, mint amikor egy pálcikaember próbálja mutogatni a bicepszét, nevetséges és szomorú is, hogy idáig jutottunk

– fogalmazott a miniszter.