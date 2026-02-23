Szijjártó PéterBrüsszelUkrajna

Szijjártó Péter csattanós választ küldött a Magyarországot támadó ukránoknak

A külgazdasági és külügyminiszter elindult Brüsszelbe, ahol ma nagy harcra számít. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ismét olyan javaslatok vannak az asztalon, amelyeket hazánk nem fog jóváhagyni, egészen addig, amíg meg nem indul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 9:57
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, nem sokkal azelőtt, hogy elindult volna Brüsszelbe. Szijjártó Péter szerint nagy csata várható, azonban hazánk továbbra sem fog semmit jóváhagyni, amíg meg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. 

Szijjártó Péter nagy harcra számít Brüsszelben, azonban hazánk nem fog engedni az ukrán zsarolásnak
Szijjártó Péter nagy harcra számít Brüsszelben, azonban hazánk nem fog engedni az ukrán zsarolásnak. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Világossá tettük, hogy mindaddig, amíg Ukrajna szórakozik velünk az olajellátás tekintetében, addig mi blokkolunk minden olyan uniós döntést, amihez az ukránoknak fűződik érdeke – emelte ki a miniszter.

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy ez természetesen a 90 milliárd eurós hadikölcsönre is igaz. „Nyilvánvaló, hogy addig Ukrajna nem férhet hozzá ehhez az összeghez, amíg az energiaellátásunkat veszélyeztetni próbálja” – nyomatékosította a külügyminiszter. 

Emellett azonban természetesen újabb, a külügyminiszter szerint káros szankciós csomag elfogadása is napirenden lesz, amit hazánk szintén blokkolni fog a fent említett okok miatt, valamint azért is, mert ezek a szankciók továbbra is ártanak az európai gazdaságnak. 

Február 24-e közeledik, és erre a szomorú évfordulóra a brüsszeli háborús fanatikusoknak nincsen jobb ötletük, mint egy újabb szankciós csomagot elfogadni. Nem érdekli őket, még ha bele is törik az európai gazdaság. Olyan ez, mint amikor egy pálcikaember próbálja mutogatni a bicepszét, nevetséges és szomorú is, hogy idáig jutottunk

– fogalmazott a miniszter. 

Természetesen ezt a szankciós csomagot sem fogjuk elengedni mindaddig, amíg meg nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás Magyarország irányába. Úgyhogy nagy harc lesz ma, majd mindannyian a vérünket akarják, de hát ez van, beleállunk ebbe a küzdelembe, mert Magyarországgal senki sem szórakozhat, a mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti

– húzta alá a miniszter. 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu