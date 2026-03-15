Orbán Viktor: Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelni

– Látjátok ukránok, látod Zelenszkij? És azt hisztitek, hogy olajblokáddal, zsarolással ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, aki a magyarokat meg akarja törni, korábban kell felkelni, jó néhány száz évvel korábban. Ez itt egy ezeréves állam – mutatott rá Orbán Viktor.

A miniszterelnök ünnepi beszédében kiemelte, mi magyarok békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Mint jelezte, Ukrajna elzárja az olaj útját Magyarország felé, míg a közel-keleti háború elzárja az olaj útját az óceánok felé. Emlékeztetett, hogy a 2015-ös migráció azzal kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború és milliós tömegek indultak el Európába. Majd felhívta a figyelmet, hogy Irán kilencszer nagyobb, mint Szíria. Kiemelte, hogy az izraeli–muszlim háborúskodás beköltözött Európába, mert beengedték a migránsokat.

Helyén volt a szívünk, és mi nem engedtük be őket. Amíg én vagyok a miniszterelnök, ez így is marad

– tette hozzá.