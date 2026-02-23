Szijjártó Péter: Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel játszik össze

Rámutatott, hogy a magyar kormány soha nem támogatott olyan büntetőintézkedéseket, amelyek ellentétesek voltak hazánk alapvető nemzeti érdekeivel, például az energiaellátás terén, és így nem is foganatosítottak ilyeneket.
A többinél meg azt mondtuk, hogy ha az európaiak kárt akarnak okozni maguknak, az elég nagy baj, de ez van. De most az a helyzet, hogy az ukránok nekiálltak szórakozni velünk. Az energiaellátásunk kockáztatása az egy szuverenitásunk elleni támadás, és ezt nyilvánvalóan nem vagyunk hajlandók szó nélkül tűrni. Most ezt mindenkinek meg kell érteni
– mondta.
A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva ezután elítélte az ukrán vezetés „magyarellenes politikáját”, az ország energiabiztonságának veszélyeztetését és a kárpátaljai kisebbség jogfosztását.
Aláhúzta, hogy Magyarországnak továbbra is szuverén joga eldönteni, hogy honnan és milyen típusú energiahordozókat vásárol, márpedig a kormány nem hajlandó drágábban, kevésbé megbízható forrásból importálni a mostaninál.
Ennek kapcsán pedig arra is kitért, hogy a magyarországi kőolajexport mindössze az orosz bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát teszi ki, így aligha ebből finanszírozza Moszkva az ukrajnai háborúját.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
