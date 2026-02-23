Fico betartja az ígéretét: Zelenszkij miatt sötétség borul Ukrajnára

„ITT A VÉGE! Fico bejelentette, hogy leállítja az áramellátást Ukrajna irányába” – írta közösségi oldalán Bohár Dániel. A riporter bejegyzésében megosztotta Robert Fico hivatalos információját is az intézkedésről.

Robert Fico döntött, letelt az Ukrajnának adott ultimátum

Fotó: ALEX BRANDON / POOL

A szlovák miniszterelnök még vasárnap jelentette be, hogy miután a megadott határidőig Ukrajna nem indította újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken, így hétfőn hivatalosan is felkéri a szlovák áramszolgáltatót, a SEPS-t, hogy függessze fel a szállításokat.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Fico még szombaton intézett ultimátumot Ukrajna vezetése felé a vezeték újraindítása végett. A szlovák miniszterelnök ennek során hangsúlyozta, hogy válaszlépéseket fog eszközölni, és leállítja a vészhelyzeti áramszállítást. „Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk –, akkor jogunk van válaszolni” – fogalmazott.

Fico egyúttal szomorúnak nevezte a tényt, hogy az Európai Bizottság Ukrajna oldalára állt a kérdésben és nem védi meg Szlovákiát és Magyarországot, annak ellenére, hogy a két ország – Ukrajnával ellentétben – az Európai Unió tagja.

Ukrajna több mint egy hónapja nem szállít kőolajat a vezetéken, ami kiemelt fontosságú a régió energiabiztonsága szempontjából. Szlovákia mellett hazánk is válaszlépéseket eszközölt a politikai zsarolás hatására. A kormány a vezeték újraindulásáig felfüggesztette a gázolaj szállítást Ukrajna irányába. Emellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy hazánk blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos döntést az Európai Unióban, amíg az ukránok eleget nem tesznek szerződéses kötelezettségeiknek. Ebbe a kilencven milliárd eurós, friss hadikölcsön kérdése is beletartozik.