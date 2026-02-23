Robert Fico leállítja az áramszolgáltatást, Trump birtokán lelőttek egy fegyverest

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn meglátogatja a szlovák áramszállító vállalatot (SEPS), és felkéri, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt maga a szlovák kormányfő jelentette be. Fico ezt az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte, akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. „Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk –, akkor jogunk van válaszolni” – idézte a Robert Fico videóbejegyzésében mondottakat a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Robert Fico közölte, hétfőn leállíttatja az Ukrajnába irányuló áramszállítást. Fotó: AFP

Szijjártó Péter azt közölte: az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, és hangsúlyozta:

Magyarországot nem lehet zsarolni, a kérdésben Budapesten és Brüsszelben is napirendre kerül az energiabiztonság ügye.

Eközben az üggyel összefüggésben Magyarországot zsarolná Magyar Péter párttársa. A szolidaritás nem opcionális – fogalmazott Tomás Zdechovsky. A néppárti EP-képviselő szerint fel kellene függeszteni Magyarország szavazati jogát.

A szolidaritás nem opcionális. Nem veheted el az európai pénzt, miközben aláásod az európai egységet. Így kell bánni a kollaboránsokkal

– fogalmazott egészen nyers stílusban az EP-képviselő.