Robert FicoBarátság kőolajvezetékDonald Trump

Robert Fico leállítja az áramszolgáltatást, Trump birtokán lelőttek egy fegyverest

Kíméletlen őszinteséggel beszélt az Európai Unió elhibázott migrációs politikájáról Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője, aki szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Eközben tovább folyik a harc a gázszállítás újraindításért a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico ezt közölte, hétfőn leállíttatja az Ukrajnába irányuló áramszállítást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 1:00
Mar-a-Lago Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn meglátogatja a szlovák áramszállító vállalatot (SEPS), és felkéri, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt maga a szlovák kormányfő jelentette be. Fico ezt az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte, akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. „Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk –, akkor jogunk van válaszolni” – idézte a Robert Fico videóbejegyzésében mondottakat a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

KOSICE, SLOVAKIA - OCTOBER 17: Robert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic awaits the arrival of Yulia Svyrydenko, Prime Minister of Ukraine as the Slovak and Ukrainian governments hold joint talks on the premises of the old city hall in Kosice on Friday, 17 October 2025. During the meeting, a number of bilateral consultations are planned, including a meeting of foreign ministers, a ministerial meeting on cross-border cooperation and transport links, and cooperation in the field of energy. The two sides are also set to focus on the defence industry, Ukraine's reconstruction, EU integration and the agricultural and education sectors. Members of the Slovak and Ukrainian governments previously met in Michalovce (Kosice region) in April 2024, and bilateral consultations were also held on the Ukrainian side of the border near Uzhhorod. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Robert Fico közölte, hétfőn leállíttatja az Ukrajnába irányuló áramszállítást. Fotó: AFP

Szijjártó Péter azt közölte: az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, és hangsúlyozta: 

Magyarországot nem lehet zsarolni, a kérdésben Budapesten és Brüsszelben is napirendre kerül az energiabiztonság ügye.

Eközben az üggyel összefüggésben Magyarországot zsarolná Magyar Péter párttársa. A szolidaritás nem opcionális – fogalmazott Tomás Zdechovsky. A néppárti EP-képviselő szerint fel kellene függeszteni Magyarország szavazati jogát.

A szolidaritás nem opcionális. Nem veheted el az európai pénzt, miközben aláásod az európai egységet. Így kell bánni a kollaboránsokkal

– fogalmazott egészen nyers stílusban az EP-képviselő.

Kíméletlen őszinteséggel beszélt az Európai Unió elhibázott migrációs politikájáról a Patrióták Európáért bécsi rendezvényén Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, és csak radikális lépésekkel, köztük az emberi jogok európai egyezményének újraértelmezésével és az EU-n kívüli menekültközpontok felállításával lehet megállítani a tömeges bevándorlást – hangsúlyozta Steger. 

Az osztrák politikus szerint Brüsszel zsarolóunióvá vált, amely a nemzeti szuverenitást veszélyezteti.

Eközben Floridában az amerikai titkosszolgálat ügynökei lelőttek egy fegyveres férfit, aki megpróbált behatolni Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának biztonsági zónájába. 

A támadónál sörétes puskának látszó tárgy és benzines kanna volt. 

Trump és családja nem tartózkodott a helyszínen.

Borítókép: Donald Trump birtoka Floridában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu