Robert Fico hétfőn leállíttatja az Ukrajnába irányuló áramkivitelt

A szlovák miniszterelnök hétfőn meglátogatja a szlovák áramszállító vállalatot (SEPS), és felkéri, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt maga Robert Fico jelentette be a közösségi médiában nyilvánosságra hozott videóbejegyzésében vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 21:18
Robert Fico Fotó: ALEX BRANDON Forrás: POOL
A szlovák kormányfő ezt az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte, akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. „Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk –, akkor jogunk van válaszolni” – idézte a Robert Fico videóbejegyzésében mondottakat a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

BRUSSELS  Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico at the European summit. The summit will discuss, among other things, the sanctions package against Russia and the European Commission's roadmap for defensive preparedness. ANP JONAS ROOSENS netherlands out - belgium out (Photo by JONAS ROOSENS / ANP MAG / ANP via AFP)
Robert Fico hétfőn leállíttatja az Ukrajnába irányuló áramkivitelt. Fotó: AFP

A szlovák miniszterelnök videóbejegyzésében szomorúnak nevezte, hogy az Európai Unió előnyben részesíti Ukrajna érdekeit a saját tagállamai kárára. Hozzátette: 

már jelenleg is rohamos ütemben nőnek az EU-val szembeni kétségek, és ez a viselkedés ahhoz fog vezetni, hogy az unió végső soron képtelenné válik majd az olyan döntések meghozatalára, amelyek egyhangúságot igényelnek.

Robert Fico szólt az unió által Ukrajnának nyújtandó háborús kölcsönről is, rámutatva arra az egyenetlenségre, hogy míg az EU-nak nincs pénze arra, hogy csökkentse az elektromos áram árát, arra talál, hogy Ukrajnának kölcsönözzön 90 milliárd eurót, amelyből Kijev nem fog visszafizetni egy centet sem. Hozzátette: 

a lehető legjobb döntésnek tartja, hogy nem engedte, hogy Szlovákia is részt vegyen ebben a kölcsönben.

A szlovák miniszterelnök beszélt Friedrich Merz német kancellár azon kijelentéséről is, amely szerint „Európának be kell biztosítania azt, hogy Oroszország a jövőben már sem gazdasági, sem katonai szempontból ne legyen képes a háború folytatására”. Merz szavaira reagálva Fico azt mondta: 

azok azt jelzik, hogy Európa az ukrajnai háború finanszírozásának teljes felelősségét vállalni akarja, ami – mint fogalmazott – abszolút felelőtlenség és egyet jelent a gazdasági öngyilkossággal. 

Hozzátette: Merz szavai azt is mutatják, hogy Ukrajna katonai támogatása mindenáron folytatódni fog, függetlenül attól, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

