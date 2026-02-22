Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Lövöldözés rázta meg a floridai éjszakát: az amerikai titkosszolgálat ügynökei lelőttek egy fegyveres férfit, aki megpróbált behatolni Donald Trump amerikai elnök Mar-a-Lago-i rezidenciájának biztonsági zónájába. A támadónál sörétes puskának látszó tárgy és benzines kanna volt. Trump és családja nem tartózkodott a helyszínen.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 15:45
Mar-a-Lago látképe Fotó: AFP
Drámai jelenetek zajlottak le vasárnapra virradóra a floridai Palm Beach-en, Donald Trump amerikai elnök híres Mar-a-Lago klubjának északi kapujánál. Az amerikai titkosszolgálat hivatalos tájékoztatása szerint helyi idő szerint hajnali 1 óra 30 perc körül egy ismeretlen férfi kísérelt meg jogtalanul behatolni a szigorúan őrzött területre – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Trump Washingtonban tartózkodott a lövöldözés idején
Trump Washingtonban tartózkodott a lövöldözés idején (Fotó: Getty Images via AFP)

A titkosszolgálat és a Palm Beach megyei seriffhivatal (PBSO) munkatársai azonnal reagáltak a fenyegetésre. A beszámolók szerint a gyanúsítottnál egy sörétes puskának látszó tárgyat, valamint egy benzines kannát láttak.

A támadót a hatóságok lelőtték, a helyszínen életét vesztette.

A hivatalos szervek megerősítették: a titkosszolgálat és a seriffhivatal állományából senki sem sérült meg az összecsapásban.

A lelőtt férfiról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. A hatóságok közlése szerint a húszas éveiben járt, személyazonosságát azonban a legközelebbi hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra. Az ügyben széles körű nyomozás indult: a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálat és a helyi seriffhivatal közösen vizsgálja az elkövető hátterét, cselekedeteinek pontos indítékait, valamint a hatósági fegyverhasználat körülményeit.

Egyelőre nem tudni, hogy magányos elkövetőről van-e szó, vagy szervezett akció állhat a háttérben, illetve hogy politikai motiváció vezérelte-e a behatolót.

Az esetről az FBI és a floridai hatóságok közös sajtótájékoztatót tartottak. Elsőként Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje számolt be a nyomozás állásáról. Mint elmondta, egy rendőr és a titkosszolgálat két ügynöke felszólította a férfit, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Az utóbbi le is tette, a puskát viszont lövésre készen tartotta. A rendőr és a két titkosügynök ekkor sütötte el a fegyverét, a férfi pedig a helyszínen meghalt. A sajtótájékoztatón a férfi fegyveréről készült képet is bemutatták.

Brett Skiles, az FBI miami irodájának vezetője arra kérte a nyilvánosságot, hogy bármilyen az üggyel kapcsolatos esetleges bizonyítékot, például a közeli épületek biztonsági kameráinak felvételeit, bocsássák a hatóságok rendelkezésére. A nyomozást az FBI vezeti. Skiles szerint jelenleg bizonyítékokat gyűjtenek a helyszínen, és ezt addig folytatják, amíg szükséges.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hány lövés dördült el, ez is a nyomozás tárgyát képezi, amelyet megkönnyíthet, hogy a Palm Beach-i rendőrök testkamerát viselnek. Az érintett titkosügynököket a vizsgálat lezárultáig szabadságra küldik.

Donald Trump és felesége, Melania Trump nem tartózkodott a floridai birtokon az incidens idején. Bár Trump gyakran tölti hétvégéit Mar-a-Lagóban, most Washingtonban tartózkodott, ahol a kormányzók számára rendezett hagyományos éves vacsorán vett részt az elnöki pár. A titkosszolgálat megerősítette: a helyszínen semmilyen védett személy nem volt jelen, így közvetlen veszély nem fenyegette a Trump családot.

Borítókép: Mar-a-Lago látképe (Fotó: AFP)

