Orbán Viktor Donald Trump szoros szövetségese, hamarosan Budapestre érkezhet az amerikai elnök

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén beszélt arról, hogy Donald Trump esetleges magyarországi látogatása régóta napirenden van, és ha érdemi előrelépés történik az ukrajnai háború lezárása felé, akkor a békecsúcs helyszíne Budapest lehet.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Arra a kérdésre, hogy tud-e bármit az elnök esetleges érkezéséről, Orbán Viktor röviden úgy válaszolt:

Csalogatom.

Hozzátette, hogy konkrét időpontokat is felvetett. A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy határozott megállapodás született arról is, hogy ha előrelépés lesz a béke ügyében, akkor az ukrajnai békemegállapodás csúcstalálkozóját Budapesten rendezik meg.