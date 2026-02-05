Orbán Viktor Donald Trump szoros szövetségese, hamarosan Budapestre érkezhet az amerikai elnök
Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén jelezte: régóta napirenden van Donald Trump budapesti látogatása. A nemzetközi sajtó Donald Trump egyik legfontosabb szövetségeseként utal a magyar miniszterelnökre. Trump egy korábbi találkozón úgy fogalmazott: Orbán Viktor nagyszerű vezető.
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén beszélt arról, hogy Donald Trump esetleges magyarországi látogatása régóta napirenden van, és ha érdemi előrelépés történik az ukrajnai háború lezárása felé, akkor a békecsúcs helyszíne Budapest lehet.
Arra a kérdésre, hogy tud-e bármit az elnök esetleges érkezéséről, Orbán Viktor röviden úgy válaszolt:
Csalogatom.
Hozzátette, hogy konkrét időpontokat is felvetett. A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy határozott megállapodás született arról is, hogy ha előrelépés lesz a béke ügyében, akkor az ukrajnai békemegállapodás csúcstalálkozóját Budapesten rendezik meg.
Van egy határozott megállapodás is, amit az amerikai elnökkel meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogy ha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz
– mondta, hozzátéve, hogy mindkét fél megerősítette erre vonatkozó szándékát.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Magyarország akkor is kitartott Donald Trump mellett, amikor az európai liberális sajtó élesen támadta őt.
Mi végig kitartottunk, és egy ilyen helyzetben szerintem előbb-utóbb meg kell látogatni a magyarokat
– fogalmazott a miniszterelnök. „Trump elnök tartozik azzal a gesztussal, hogy eljöjjön Magyarországra, és köszöntse a magyarokat” – mondta. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen látogatás nem feltétlenül konkrét ügyekről szólna, hanem arról, hogy az amerikai elnök személyesen beszéljen céljairól, tiszteletéről és az együttműködés lehetőségeiről.
Ne valamiért jöjjön ide, csak jöjjön ide, és köszöntse a magyarokat
Az első találkozó 2019. május 13-án volt Washingtonban. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnökként fogadta Orbán Viktort a Fehér Ház Ovális Irodájában. A tárgyalás középpontjában a migráció, a NATO-n belüli együttműködés, valamint a közép-európai térség biztonságpolitikai kérdései álltak.
A találkozó egyértelmű politikai jelzés volt arról, hogy a Trump-adminisztráció partnerként tekint Magyarországra.
A második fehér házi egyeztetésre 2025. november 7-én került sor. Orbán Viktor hat év után tért vissza az Ovális Irodába, és a találkozót követő rendkívüli sajtótájékoztatón elhangzott: ez volt a két vezető hatodik kétoldalú találkozója, egyben a második alkalom, hogy Washingtonban tárgyaltak.
A 2025-ös csúcstalálkozón kiemelt téma volt Magyarország energiaellátásának biztonsága, a nukleáris együttműködés, az amerikai beruházások szerepe, valamint a védelmi és űripari kapcsolatok bővítése. Emellett hangsúlyosan szó esett az ukrajnai háborúról és a béketeremtés lehetőségeiről is.
Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon
– mondta az Egyesült Államok elnöke, majd Orbán Viktor is reagált a kérdésre.
Mi vagyunk az egyetlen kormány Európában, amely modern kereszténynek tekinti magát. Az összes többi Európában alapvetően liberális baloldali kormány. Ezért 2010 óta igyekszünk olyat tenni, ami eltér a többiekétől, még filozófiai szinten is, és a gyakorlatban is, ahogy az elnök úr is leírta, például a migráció terén. Tehát mi egyfajta különleges sziget vagyunk a liberális óceánban, Európában. Ez a megfelelő kategória annak leírására, amit csinálunk
– fogalmazott Orbán Viktor.
További ismert hivatalos találkozók
Orbán Viktor és Donald Trump 2024-ben két alkalommal is találkozott a floridai Mar-a-Lago birtokon, ahol a nemzetközi politikai helyzetről, elsősorban a háború és a béke kérdéséről egyeztettek.
2025 őszén pedig mindketten részt vettek a Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson, ahol ugyan nem zajlott kétoldalú tárgyalás, de a jelenlétük hivatalos keretek között egyértelműen rögzített volt.
A miniszterelnököt ott is méltatta az amerikai elnök. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.
„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.
– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
A nemzetközi sajtó már Donald Trump egyik legfontosabb szövetségeseként utal a magyar miniszterelnökre.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt, akit Trump „kemény vezetőként” méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot. Orbán Viktor nemzetközi súlyát tovább erősíti a Béketanácsban betöltött szerepe.
Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Reuters/Jonathan Ernst)
