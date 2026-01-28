Orbán Viktort Trump egyik kulcsfontosságú szövetségeseként emlegetik

Az amerikai elnök nagyra tartja a magyar kormányfőt

Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson is. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

– fogalmazott Trump.

Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.

Trump nemrég a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban fogadta az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva ismét elismerőleg méltatta Orbán Viktort.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt ( Fotó: AFP)

Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon

– mondta az Egyesült Államok elnöke.