Orbán Viktort Trump egyik kulcsfontosságú szövetségeseként emlegetik

A nemzetközi sajtó már csak Donald Trump egyik legfontosabb szövetségeseként utal a magyar miniszterelnökre. A kormányfő reagált az ukrán tisztségviselők sértő megnyilvánulásaira, ami gyorsan a nemzetközi sajtó fókuszába került. Az amerikai elnök már korábban is számos alkalommal nyilatkozott elismerően Orbán Viktorról, akit kemény vezetőnek és nagyszerű embernek nevezett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 16:16
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója a Fehré Házban
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója a Fehré Házban Forrás: AFP
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egyik kulcsfontosságú európai politikai szövetségese azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy „átlépett egy határt” a két ország közötti, jelenleg is zajló összecsapásban – írta a Newsweek.

Orbán Viktor miniszterelnökre már Donald Trump kulcsfontosságú szövetségeseként utalnak
Orbán Viktor miniszterelnökre már Donald Trump kulcsfontosságú szövetségeseként utalnak (Fotó: AFP)

Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország van a célkeresztben

 – írta Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében. 

„Ennek ellenére sem az elnök, sem a külügyminiszter fenyegetései, sem szélsőséges katonai csoportok nem fognak eltántorítani bennünket attól, hogy kiálljunk a magyarok érdekeiért” – jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy Magyarország nem fogja engedni az orosz olaj- és gázimport betiltását, amelyről Brüsszel 2027-ig megállapodott. 
Emellett közölte: igyekezni fog megakadályozni Ukrajna gyors uniós csatlakozását – egy olyan folyamatot, amely szerinte „eltiporja” a közösség jogrendjét –, mivel az „a háború importálását is jelentené”. 

Amíg Magyarországnak hazafias kormánya van, ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni

 – mondta Orbán Viktor.

Az amerikai elnök nagyra tartja a magyar kormányfőt

Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson is. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

 – fogalmazott Trump
Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket. 

Trump nemrég a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban fogadta az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva ismét elismerőleg méltatta Orbán Viktort.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt (Fotó: AFP)

Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon

– mondta az Egyesült Államok elnöke.

Orbán Viktor nemzetközi jelentőségét a Béketanácsba való meghívása még tovább szilárdította

Ahogy arról korábban beszámoltunk, új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt, akit Trump „kemény vezetőként” méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója a Fehér Házban (Fotó: AFP)

