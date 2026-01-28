Orbán Viktort Trump egyik kulcsfontosságú szövetségeseként emlegetik
A nemzetközi sajtó már csak Donald Trump egyik legfontosabb szövetségeseként utal a magyar miniszterelnökre. A kormányfő reagált az ukrán tisztségviselők sértő megnyilvánulásaira, ami gyorsan a nemzetközi sajtó fókuszába került. Az amerikai elnök már korábban is számos alkalommal nyilatkozott elismerően Orbán Viktorról, akit kemény vezetőnek és nagyszerű embernek nevezett.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egyik kulcsfontosságú európai politikai szövetségese azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy „átlépett egy határt” a két ország közötti, jelenleg is zajló összecsapásban – írta a Newsweek.
Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország van a célkeresztben
– írta Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében.
„Ennek ellenére sem az elnök, sem a külügyminiszter fenyegetései, sem szélsőséges katonai csoportok nem fognak eltántorítani bennünket attól, hogy kiálljunk a magyarok érdekeiért” – jelentette ki a kormányfő.
We did not seek conflict, yet for days now Hungary has been in the crosshairs. Still, neither threats from the president, nor from the foreign minister, nor from extremist military groups will deter us from standing up for the interests… pic.twitter.com/dSRFERc93N
A miniszterelnök azt is mondta, hogy Magyarország nem fogja engedni az orosz olaj- és gázimport betiltását, amelyről Brüsszel 2027-ig megállapodott. Emellett közölte: igyekezni fog megakadályozni Ukrajna gyors uniós csatlakozását – egy olyan folyamatot, amely szerinte „eltiporja” a közösség jogrendjét –, mivel az „a háború importálását is jelentené”.
Amíg Magyarországnak hazafias kormánya van, ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni
Az amerikai elnök nagyra tartja a magyar kormányfőt
Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson is. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.
Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít
– fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.
Trump nemrég a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban fogadta az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva ismét elismerőleg méltatta Orbán Viktort.
Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon
– mondta az Egyesült Államok elnöke.
Orbán Viktor nemzetközi jelentőségét a Béketanácsba való meghívása még tovább szilárdította
Ahogy arról korábban beszámoltunk, új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt, akit Trump „kemény vezetőként” méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója a Fehér Házban (Fotó: AFP)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!