A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Üres székek Brüsszelben: a Tisza Párt nem állt ki a magyar gazdák mellett + videó

„Üres székek, üres ígéretek” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, miután az Európai Parlamentben elbukott az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány. A Tisza Párt EP-képviselői nem vettek részt a szavazáson, miközben Magyarország sorsa és a gazdák jövője volt a tét.

2026. 01. 28. 14:48
Magyar Péter nem áll ki a gazdák mellett Fotó: Facebook
„Üres székek, üres ígéretek. Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza Párt be sem ment szavazni. Nekik Brüsszel az első!” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyhez egy videót is mellékelt.

Orbán Viktor miniszterelnök arról írt, hogy a Tisza Párt nem állt ki a gazdák érdekei mellett Brüsszelben
Orbán Viktor miniszterelnök arról írt, hogy a Tisza Párt nem állt ki a gazdák érdekei mellett Brüsszelben Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Hivatal

 

A Tisza Párt EP-képviselői nem vettek részt a szervezésen

 – hallható a felvételen, amelyen egy gazda szembesíti Magyar Pétert azzal, hogy nem állt ki mellettük.

Nem támogatta az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament, a szavazás értelmében így a posztján maradhat az Európai Bizottság elnöke

 – teszi hozzá a videó.

Borítókép: Magyar Péter nem áll ki a gazdák mellett (Fotó: Facebook)

A Tisza politikája veszélybe sodorja a családi gazdaságokat

