A Tisza lenézi a gazdákat, Magyar Péterék végrehajtják a brüsszeli parancsokat + videó

„Ez durva. A magyar gazdák lusták, tehetségtelenek, nem csinálnak semmit. Ez a Tisza véleménye” – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy videóban mutatta be, mit gondolnak Magyar Péterék a hazai gazdatársadalomról. Kéri László felesége, a baloldali közgazdász Petschnig Mária Zita egy fórumon azt ecsetelte, milyen jó, hogy meg fogják szüntetni az eddigi automatikus mezőgazdasági támogatási rendszert.
Mint mondta, a magyar gazdák hozzászoktak a földalapú támogatáshoz, amiért cserébe szerinte nem csinálnak semmit. – Ez a magyar mezőgazdaság leépítésének nagyszerű eszköze, miközben a felépítésre kellett volna ezt használni – fogalmazott a tiszás közgazdász.
Menczer Tamás rámutatott: mindezzel
Petschnig Mária Zita beismerte, hogy a Tisza támogatja Brüsszel tervét, elvennék a magyar gazdáknak járó forrásokat.
„Ez elfogadhatatlan. Mi a magyar gazdák oldalán állunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás” – szögezte le a kommunikációs igazgató.
