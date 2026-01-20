Tisza PártMenczer TamásmezőgazdaságMercosurMagyar PéterPetschnig Mária Zita

A Tisza lenézi a gazdákat, Magyar Péterék végrehajtják a brüsszeli parancsokat + videó

Durva támadást intézett a magyar gazdák ellen a Tisza szakértője – idézte fel Menczer Tamás. Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita ugyanis egy fórumon azt ecsetelte, lustának és tehetségtelennek tartják a hazai termelőket, és elvennék tőlük a támogatásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 11:31
Petschnig Mária Zita YT
„Ez durva. A magyar gazdák lusták, tehetségtelenek, nem csinálnak semmit. Ez a Tisza véleménye” – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy videóban mutatta be, mit gondolnak Magyar Péterék a hazai gazdatársadalomról. Kéri László felesége, a baloldali közgazdász Petschnig Mária Zita egy fórumon azt ecsetelte, milyen jó, hogy meg fogják szüntetni az eddigi automatikus mezőgazdasági támogatási rendszert.

Magyar Péter szakértője beleállt a magyar gazdákba: szerinte lusták és tehetségtelenek (Forrás: Facebook)

Mint mondta, a magyar gazdák hozzászoktak a földalapú támogatáshoz, amiért cserébe szerinte nem csinálnak semmit. – Ez a magyar mezőgazdaság leépítésének nagyszerű eszköze, miközben a felépítésre kellett volna ezt használni – fogalmazott a tiszás közgazdász.

Menczer Tamás rámutatott: mindezzel

Petschnig Mária Zita beismerte, hogy a Tisza támogatja Brüsszel tervét, elvennék a magyar gazdáknak járó forrásokat.

„Ez elfogadhatatlan. Mi a magyar gazdák oldalán állunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás” – szögezte le a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Petschnig Mária Zita tiszás közgazdász (Forrás: YouTube)


