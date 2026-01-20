raskó györgyeurópai bizottságtisza pártgazda

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU–Mercosur-megállapodás mellett

A Tisza Párt agrárszakértője a napokban hosszas okfejtésben állt ki az Európai Uniónak a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi megállapodása mellett, amely súlyos károkat okozna az európai mezőgazdaságnak. Ennek fényében kizárólag kampányakciónak lehet tekinteni azt, hogy Magyar Péter kedden a gazdák melletti fellépést és az egyezménnyel szembeni szavazást ígér az Európai Parlamentben.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 10:58
Újabb szemfényvesztésre készül Magyar Péter, aki hétfőn este a közösségi oldalán posztolt a Liszt Ferenc repülőtérről azt üzenve, hogy Strasbourgba indul, hogy fellépjen az Európai Parlamentben az EU–Mercosur-egyezmény ellen. 

Magyar Péter és pártja mindenben követi Manfred Webert. Fotó: MTI/MTVA/Bodnár Boglárka

„A Tisza kiáll a magyar gazdák mellett. Holnap is eszerint fogunk szavazni, illetőleg ott leszünk a gazdák tüntetésén” – írta a pártelnök. Magyar Péter az Orbán-kormányt is felelőssé tette a bejegyzésében amiatt, hogy nem sikerült megakadályozni az Európai Bizottság által a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi egyezményt. 

Ez valótlanság, hiszen éppen a magyar kormány járt élen a megállapodás elleni tiltakozásban, sőt a Patrióták Európáért frakció – amelynek oszlopos tagja Orbán Viktor és a Fidesz – a napokban bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság ellen. Álláspontjuk szerint az egyezmény egyoldalú megkötése „kirívóan figyelmen kívül hagyja” az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, és ami a legfájóbb: európai gazdák millióinak véleményét, illetve érdekeit.

Az, hogy a Tisza Párt elnökének most készülő fellépése mennyire álságos és leginkább csak kampányszempontokat szolgál, kiderül a legfőbb agrárszakértőjének, Raskó Györgynek a Mercosurral kapcsolatos álláspontjából. A zöldbáróként is emlegetett agrárvállalkozó, aki az elsők között állt Magyar Péter mögé még 2024-ben, a közösségi oldalán hosszasan érvelt a szabadkereskedelmi megállapodás mellett. „Meggyőződésem, hogy a megállapodás nem fogja tömegesen tönkretenni az európai gazdákat, még annyira sem, mint az ukrán agrártermékek. Szóval sok a politikai felhang, kevés a szembenézés” – írta Raskó. A Tisza agrárszakértője odáig ment, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi veszélyeket is relativizálta, amikor úgy fogalmazott: „a brazil és uruguayi farmerek nagyon fogékonyak minden újra, legyen szó technológiáról, nemesített fajtákról, például GMO vetőmagokról is. Nincs olyan averzió, mint Európában.”

Raskó György tehát nem lát problémát abban sem, hogy génmódosított mezőgazdasági termékekkel árasszák el az európai, így a magyar piacokat. A posztja végén is dicsérte a dél-amerikai élelmiszereket, azt írta: „a hozzászólásokban kérném mellőzni a minőségre vonatkozó negatív megjegyzéseket, mert azok nagy része téves sztereotip vélemény. A Mercosur agrártermékek, hangsúlyozom, nyersanyagok minősége semmivel sem rosszabb az európai átlagnál.”

Ezek fényében érdemes figyelni arra, mit mond most, illetve mire készül egy estleges választási győzelem után Magyar Péter és a Tisza Párt.

 

               
       
       
       

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

