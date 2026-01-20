Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU–Mercosur-megállapodás mellett

Újabb szemfényvesztésre készül Magyar Péter, aki hétfőn este a közösségi oldalán posztolt a Liszt Ferenc repülőtérről azt üzenve, hogy Strasbourgba indul, hogy fellépjen az Európai Parlamentben az EU–Mercosur-egyezmény ellen.

Magyar Péter és pártja mindenben követi Manfred Webert. Fotó: MTI/MTVA/Bodnár Boglárka

„A Tisza kiáll a magyar gazdák mellett. Holnap is eszerint fogunk szavazni, illetőleg ott leszünk a gazdák tüntetésén” – írta a pártelnök. Magyar Péter az Orbán-kormányt is felelőssé tette a bejegyzésében amiatt, hogy nem sikerült megakadályozni az Európai Bizottság által a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi egyezményt.

Ez valótlanság, hiszen éppen a magyar kormány járt élen a megállapodás elleni tiltakozásban, sőt a Patrióták Európáért frakció – amelynek oszlopos tagja Orbán Viktor és a Fidesz – a napokban bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság ellen. Álláspontjuk szerint az egyezmény egyoldalú megkötése „kirívóan figyelmen kívül hagyja” az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, és ami a legfájóbb: európai gazdák millióinak véleményét, illetve érdekeit.

Az, hogy a Tisza Párt elnökének most készülő fellépése mennyire álságos és leginkább csak kampányszempontokat szolgál, kiderül a legfőbb agrárszakértőjének, Raskó Györgynek a Mercosurral kapcsolatos álláspontjából. A zöldbáróként is emlegetett agrárvállalkozó, aki az elsők között állt Magyar Péter mögé még 2024-ben, a közösségi oldalán hosszasan érvelt a szabadkereskedelmi megállapodás mellett. „Meggyőződésem, hogy a megállapodás nem fogja tömegesen tönkretenni az európai gazdákat, még annyira sem, mint az ukrán agrártermékek. Szóval sok a politikai felhang, kevés a szembenézés” – írta Raskó. A Tisza agrárszakértője odáig ment, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi veszélyeket is relativizálta, amikor úgy fogalmazott: „a brazil és uruguayi farmerek nagyon fogékonyak minden újra, legyen szó technológiáról, nemesített fajtákról, például GMO vetőmagokról is. Nincs olyan averzió, mint Európában.”