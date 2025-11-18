Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

UkrajnaRaskóMagyar Péter

Raskó a Tisza nevében az ukrán uniós csatlakozásról tárgyalt Varsóban

Varsóba utazott vasárnap Raskó György, aki jelenleg a Tisza Párt tanácsadója. Az utazás célját saját maga jelentette be a közösségi médiában: Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyalt „a lengyel kormány egy magas rangú” tagjával. Az agrároligarcha, aki pénzzel is támogatja Magyar Pétert, korábban már elbagatellizálta az ukránok uniós tagságának veszélyeit.

Munkatársunktól
2025. 11. 18. 7:51
Raskó György és Magyar Péter
Forrás: Facebook
Varsóban tárgyalt Raskó György Ukrajna uniós csatlakozásáról – ezt maga az oligarcha jelentette be a közösségi médiában. Úgy tudjuk, Magyar Péter agrárszakértője a Tisza Párt megbízásából találkozott a lengyel kormány „magas rangú” tagjával. A megbeszélésük eredményéről egyelőre nem tudunk semmi biztosat, habár Raskó azt ígérte követőinek, hogy beszámol a látottakról, hallottakról.

Azt viszont tudjuk, ahogyan a Tisza Párt, úgy Raskó sem ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

Korábban ugyanis, szintén a közösségi médiában már relativizálni próbálta  a háborúban álló ország csatlakozásának veszélyeit: „Ukrajna tagság nélkül is szabadon szállíthat agrár- és élelmiszeripari termékeket az unióba. Tehát olyan, de facto ugyanolyan pozícióban van, mint a magyar mezőgazdaság… (…) Tehát majdnem mindegy, hogy Ukrajna tag vagy sem, a piacainkról szépen szorít ki bennünket (gabona, olajos magvak, csirkemell, étolaj stb.).”

Raskó szerint egyébként is teljesen mindegy, mit gondolnak a magyarok

a Nyugat fog dönteni, és biztos vagyok abban, hogy beveszik az ukránokat a majdani új unióba.

Mint ismert, a Tisza korábban megszavaztatta híveit is az ukrán csatlakozással kapcsolatban, ennek az lett az eredménye, hogy a tiszások 58 százaléka egyetért azzal. 

Bár Magyar Péter tagadja, hogy pártja támogatná a gyorsított csatlakozást, valószínűleg ez is csak egy trükk, hiszen a Tisza szakértői többször elmondták, hogy nem szabad mindent elárulni, mert akkor megbuknak.

Ukrajnával kapcsolatban nemrég Ruff Bálint, a Tisza kampányguruja szólta el magát, amikor egy műsorban bevallotta, hogy teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni.

De ki ez a Raskó György?

Raskó kétségtelenül az egyik legtapasztaltabb magyar politikai vállalkozó, legalábbis ha azt nézzük, hány pártot járt meg az elmúlt évtizedekben. A rendszerváltozás előtt az MSZMP kegyeltjeként különböző dél-amerikai országokban „szakértett”, majd 1989-ben belépett az MDF-be. Az Antall-kormányban államtitkárságig vitte, a privatizáció egyik központi figurájaként nagy károkat okozott azzal, hogy segédkezett az élelmiszeripar külföldi kézre játszásában . 1996-ban, amikor a számára túl nemzeti Lezsák Sándor lett az MDF elnöke, kilépett, és több társával megalapította az MDNP-t, ahol alelnökké is választották. Nem sokkal később már a Kupa-féle Centrum párt alelnökeként látjuk viszont. Kezdetektől támogatta a Momentumot – Fekete-Győr András órákat töltött a lakásában, de ott volt Márki-Zay Péter mögött is, ma pedig a Tisza Párt tanácsadója, pénzelője.

Ugyanakkor leginkább akkor sikerül a hírekbe bekerülnie, amikor erősen vitatható kijelentéseket tesz. 

Ilyen volt például, amikor a fideszes nyugdíjasok halálára apellálva szorított a Tisza győzelméért. Nagy botrányt kavart az a kijelentése is, amelyben többszázezer ember halálát kívánta egy leendő háborúban, mert szerinte ez szükséges a megtisztuláshoz.

A tiszás zöldbáró ugyanakkor nemrég szomorúan jegyezte meg, hogy valószínűleg semmilyen tisztséget nem kapna pártja választási győzelme esetén sem, mert Magyar Péter szerint túl öreg ezekhez.

