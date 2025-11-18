Raskó a Tisza nevében az ukrán uniós csatlakozásról tárgyalt Varsóban

Varsóban tárgyalt Raskó György Ukrajna uniós csatlakozásáról – ezt maga az oligarcha jelentette be a közösségi médiában. Úgy tudjuk, Magyar Péter agrárszakértője a Tisza Párt megbízásából találkozott a lengyel kormány „magas rangú” tagjával. A megbeszélésük eredményéről egyelőre nem tudunk semmi biztosat, habár Raskó azt ígérte követőinek, hogy beszámol a látottakról, hallottakról.

Azt viszont tudjuk, ahogyan a Tisza Párt, úgy Raskó sem ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

Korábban ugyanis, szintén a közösségi médiában már relativizálni próbálta a háborúban álló ország csatlakozásának veszélyeit: „Ukrajna tagság nélkül is szabadon szállíthat agrár- és élelmiszeripari termékeket az unióba. Tehát olyan, de facto ugyanolyan pozícióban van, mint a magyar mezőgazdaság… (…) Tehát majdnem mindegy, hogy Ukrajna tag vagy sem, a piacainkról szépen szorít ki bennünket (gabona, olajos magvak, csirkemell, étolaj stb.).”

Raskó szerint egyébként is teljesen mindegy, mit gondolnak a magyarok,

a Nyugat fog dönteni, és biztos vagyok abban, hogy beveszik az ukránokat a majdani új unióba.

Mint ismert, a Tisza korábban megszavaztatta híveit is az ukrán csatlakozással kapcsolatban, ennek az lett az eredménye, hogy a tiszások 58 százaléka egyetért azzal.

Bár Magyar Péter tagadja, hogy pártja támogatná a gyorsított csatlakozást, valószínűleg ez is csak egy trükk, hiszen a Tisza szakértői többször elmondták, hogy nem szabad mindent elárulni, mert akkor megbuknak.

Ukrajnával kapcsolatban nemrég Ruff Bálint, a Tisza kampányguruja szólta el magát, amikor egy műsorban bevallotta, hogy teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni.

De ki ez a Raskó György?

Raskó kétségtelenül az egyik legtapasztaltabb magyar politikai vállalkozó, legalábbis ha azt nézzük, hány pártot járt meg az elmúlt évtizedekben. A rendszerváltozás előtt az MSZMP kegyeltjeként különböző dél-amerikai országokban „szakértett”, majd 1989-ben belépett az MDF-be. Az Antall-kormányban államtitkárságig vitte, a privatizáció egyik központi figurájaként nagy károkat okozott azzal, hogy segédkezett az élelmiszeripar külföldi kézre játszásában . 1996-ban, amikor a számára túl nemzeti Lezsák Sándor lett az MDF elnöke, kilépett, és több társával megalapította az MDNP-t, ahol alelnökké is választották. Nem sokkal később már a Kupa-féle Centrum párt alelnökeként látjuk viszont. Kezdetektől támogatta a Momentumot – Fekete-Győr András órákat töltött a lakásában, de ott volt Márki-Zay Péter mögött is, ma pedig a Tisza Párt tanácsadója, pénzelője.

Ugyanakkor leginkább akkor sikerül a hírekbe bekerülnie, amikor erősen vitatható kijelentéseket tesz.

Ilyen volt például, amikor a fideszes nyugdíjasok halálára apellálva szorított a Tisza győzelméért. Nagy botrányt kavart az a kijelentése is, amelyben többszázezer ember halálát kívánta egy leendő háborúban, mert szerinte ez szükséges a megtisztuláshoz.